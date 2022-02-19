В МИД РФ заявили о том, что высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал "смешными" заявления Владимира Путина о геноциде на Донбассе, являются неприемлемыми. В дипведомстве России считают, что не немецким властям стоит смеяться над вопросами геноцида с учетом исторического опыта страны.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", - прокомментировали в МИД РФ заявление Шольца во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, что на днях Владимир Путин, говоря о ситуации на Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. А сегодня Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации на Донбассе, и назвал подобные заявления "смешными".

Между тем, в ходе этого же мероприятия премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления на Мюнхенской конференции анонсировал жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.

Напомним, несколько дней назад на Донбассе резко обострилась военная ситуация. "Страна" в обновляемом детально отслеживает события, которые происходят на территории "ЛДНР".

Сегодня в "ДНР" обнародовали "план наступления ВСУ на Донбассе" в день "Д". Кроме того, в "ЛДНР" объявили эвакуацию населения и массовую мобилизацию.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.