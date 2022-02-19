Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления на Мюнхенской конференции анонсировал жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.

Трансляцию Мюнхенской конференции-2022 ведется в YouTube.

"Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. Матрешку российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними финансово ответственных", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее мы писали о том, что пакет санкций, которые готовят США и их союзники против Российской Федерации на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей Москвы поставлять энергоносители на мировой рынок.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский также приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Несмотря на то, что его американский коллега Джо Байден сказал, что не считает мудрым решение Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Более детально о заявлениях президента США рассказала Олеся Медведева новом выпуске блога "Ясно. Понятно".