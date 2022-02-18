Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил Владимира Зеленского в том, что тот "провоцирует начало большой войны".

Об этом Володин написал в своем Телеграм-канале, комментируя поступающие из "ДНР" и "ЛНР" новости об усилении обстрелов и эвакуации населения.

"Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных", - написал Володин.

По его словам, Запад не пугает, что своими действиями Киев перечёркивает Минские договорённости. А США прекрасно понимают, "к какой трагедии может всё это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева".

"Но понимает ли это Европа? Её лидеры молчат. Если война начнётся, именно Европа станет ареной военных действий. Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы её предотвратить?" - поставил вопросы политик.

В конце он заверил, что Россия войны не хочет. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и "соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР", Москва встанет на их защиту.

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