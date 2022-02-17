Утром 17 февраля с линии соприкосновения на Донбассе стали поступать сообщения об обострении.

Первыми об обстреле своей территории со стороны ВСУ заявили "республики". А потом Украина обвинила "ЛНР" в обстреле гражданских объектов - в том числе школы и детского сада. В ответ "ЛНР" обвинила Украину в организации "постановочного" обстрела этих объектов.

О погибших информации нет, но есть пострадавшие. И это крайне серьезные вещи на фоне и без того напряженной обстановки вокруг Украины, когда Запад со дня на день пугает "вторжением" России.

Кроме того, важно отметить, что впервые массированно нарушается режим перемирия, который начал восстанавливаться декабре. Причем происходит все это прямо в день инициированного американцами заседания Совбеза ООН по ситуации с "вторжением".

Что происходит и к чему это может привести - разбиралась "Страна".

Что говорят в "ЛДНР"

В "народной милиции ДНР" утром 17 февраля заявили, что обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. В этом обвинили ВСУ.

В Донецке сообщили, что огонь был открыт четыре раза. На Мариупольском направлении из гранатометов обстреляли поселки Коминтерново и Октябрь. Также минометный обстрел зафиксировали в районе Петровского и Новоласпы. Представители "ДНР" сообщили, что был открыт ответный огонь.

В "ЛНР" также заявили, что ночью обстановка на линии фронта существенно обострилась. Обстрел из минометов зафиксировали на Славяносербском, Станично-Луганском, Попаснянском и Дебальцевском направлении. В этом также обвинили украинских военных. О жертвах пока не сообщается.

Представитель "ЛНР" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем Telegram-канале написал, что "в течение получаса сразу по пяти населенным пунктам "ЛНР" вооруженными формированиями Украины произведен массированный обстрел".

По его словам, обстрелы ведутся из минометов калибра 120мм, СПГ-9, АГС-17, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82мм. Всего, "СЦКК ЛНР", по данным Мирошника, зафиксировал около 100 прилетов боеприпасов различных калибров.

В "ДНР" зафиксировано 50 прилетов боеприпасов, и обстрелы продолжаются, пишет Мирошник.

По его словам, в районе Новоласпы в "ДНР" идет бой. По населенному пункту, по его данным, ведется обстрел из гранатометов и минометов крупного калибра.

Кроме того, в "ДНР" сообщили о минометном обстреле Горловки украинскими военными - в районе поселков шахты Гагарина и шахты Изотова.

В "ЛНР" заявили, что сбили украинский коптер.

Информацию "республик" о том, что началось обострение, подтвердила ОБСЕ. Организация фиксирует рекордное применение артиллерии, сообщило агентство Reuters.

Также появились видео, которые снимают жители Донбасса. Вот ролик, как утверждается, из подконтрольной Украине Новой Кондрашовки (район Станицы Луганской). Там явно слышны исходящие выстрелы минометов: хлопок, потом свист.

Обстрелы садика и школы

Украинская реакция на изложенные "республиками" обвинения колебалась от спокойной до крайне тревожной.

Сначала Операция Объединенных сил сообщила, что по на утро 17 февраля ситуация стабильна и без существенных изменений.

При этом в Штабе ООС отметили небольшое количество нарушений, но в целом эти сообщения не выходили за рамки привычного.

Но потом с украинской стороны стали доходить тревожные новости.

Сначала выяснилось, что в Станице Луганской, которая находится под контролем Украины, пострадал детский сад.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии.

Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие" - написали в штабе ООС.

На этих фото обращает на себя внимание, что почти все окна целы, хотя при прямом попадании в столь небольшое здание, они должны были как минимум треснуть.

Также появились фото изнутри здания.

Судя по ним, гаубичный 122-миллиметровый снаряд, о котором заявили в ООС, проделал дыру в стене, после чего кирпичная кладка вылетела в помещение.

При этом видно, что больше ничего в комнате не взорвалось и следов пожара там нет. Целыми оказались даже футбольные мячи.

Сообщается, что обстрел произошел в 09:00, когда в саду были дети. Но они не пострадали. При этом были контужены трое взрослых сотрудников детсада.

Украинский волонтер Александр Гром опубликовал видео из детсада. На нем видно, что снаряд пробил кирпичную стену на первом этаже, также были разбиты двери внутри здания. Судя по всему, это был спортзал или спортивный уголок.

Присутствующие на видео говорят, что в пострадавшем помещении во время попадания снаряда никого не было.

Позже видео последствий обстрела показал штаб ООС. Там видны следы от осколков на ближайших к зданию хозяйственных постройках.

Судя по карте, речь идет о детском садике "Сказка" №21 по улице Деповской.

По фотографиям и видео, опубликованным штабом ООС, видно, что снаряд попал в заднюю часть садика.

Задняя часть, судя по картам, "смотрит" в сторону, от которой ближайшие позиции "ЛНР" находятся довольно далеко - порядка 8 километров. Линия соприкосновения в том районе идет по реке Северский Донец.

Но даже если снаряд попал в другую сторону фасада, оттуда ближайшие позиции "ЛНР" - только на границе с Россией, а это примерно втрое дальше.

При этом от позиций "ЛНР" на западе до детского садика идет плотная городская застройка (фото 6). То есть, получается, очень прицельный выстрел и очень издалека.

Но главный вопрос - стекла на фасаде здания, куда попал снаряд, почти не повреждены (только в окне, которое сразу слева от места попадания, они треснули). Многие жители Донбасса знают, что стекла часто вылетают, даже если попадание идет рядом, а не в здание.

То есть, очень "загадочное" попадание.

К слову, на втором объекте, который сегодня обстреляли, стекла выбило, хотя снаряд попал в землю на приличном расстоянии от здания.

По данным Луганской ОГА, в 10:25 была обстреляна школа во Врубовке (Попаснянский район). На момент обстрела там находились 30 учеников и 14 человек персонала. Никто не пострадал.

"Один из снарядов попал во двор лицея", - пишут местные власти.

При этом достаточно далеко от места попадания снаряда, в здании школы вылетели стекла.

Также зафиксировано попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная.

Фото: ВГА Попасной

Во время обстрела во Врубовке был поврежден газопровод. Без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов, сообщили украинские власти.

В "народной милиции ЛНР" эти кадры названы "постановочными".

"С целью оправдания преступных действий противника, украинская сторона осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры, якобы в результате огневой активности Народной милиции. Примечательно, что на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы. Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов скажет, что это постановочные фото", - заявили в "республике".

Что происходит на Донбассе?

Обострение идет параллельно истории с "вторжением России". И общей напряженностью на Донбассе, во время которой стороны обвиняют друг друга в намерениях атаковать.

Кроме того, именно в этот момент в зоне ООС находится Зеленский. Который уже сообщил про обстрел садика главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Также он написал пост, в котором заявил, что это провокация.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и OSCE оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", - заявил президент.

К тому же, сегодня это станет главной темой заседания Совбеза ООН, которое было инициировано США еще в январе. Там планировали обсудить "вторжение". И уже сейчас министр иностранных дел Британии Трасс и генсек НАТО Столтенберг заявляют, что обострение на Донбассе является "организацией повода для вторжения".

Другой вопрос, что Москва и "республики" будет указывать (и уже указывают) на постановочный характер обстрелов и обвинять Украину в провокации специально под заседание ООН или для создания повода, чтоб Зеленский не выполнил свое обещание канцлеру Германии Шольцу внести законы по Минским соглашениям.

Куда может завести эта ситуация - анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Давайте зададимся вопросом – что в принципе, теоретически, может послужить причиной серьезного изменения ситуации (назовем это так) по Украине в ближайшее время?

Отказ Запада гарантировать не вступление Украины в НАТО? Вряд ли. Общение России с США по этому поводу перешло в стадию дипломатической переписки, причем Запад дает всеми силами понять, что Украину в ближайшее время в альянсе видеть не хочет. То есть, эта история будет не быстрой.

Проблемы с Северным потоком-2 и борьба за рынок газа в Европе (Россия предлагает европейцам увеличить поставки газа по долгосрочным контрактам, но против этого выступают американские компании, которые хотят увеличить свою долю на рынке за счет краткосрочных контрактов)? Тоже вряд ли. Уже заявлено, что сертификация СП-2 затянется, скорее всего, до лета. И только после этого будет что-то понятно.

Остается один момент – Минские соглашения.

Именно они являются сейчас главной темой, вокруг которых закручивается обострение по Украине.

Ситуация по ним и вообще на Донбассе может развиваться тремя путями.

1. Прекращение войны через выполнение Минских соглашений – мирная реинтеграция Донбасса в Украину с особым статусом, закрепленным в Конституции. Но для этого нужно, чтоб по этому пути согласилась пойти украинская власть, но она этого делать пока не хочет.

2. Признание Россией "ЛДНР", после чего на неподконтрольную Украине территорию Донбасса заходят российские войска, становятся около линии разграничения и война тоже прекращается. Со временем "ЛДНР", возможно, интегрируется в Россию.

3. Продолжение того же тупика, что и сейчас еще неопределенное время.

Российские власти дают понять, что с третьим вариантом они больше соглашаться не намерены, а потому тем или иным образом попытаются из тупика выйти. Ну или нет, как пел Слепаков в своей песне.

Также есть версия, что из тупика ситуацию может вывести украинская сторона или Запад, чтоб создать обострение, обвинить Россию во "вторжении", ввести санкции, остановить Северный поток-2 и т.д.

В любом случае ждать осталось недолго. Как заявил Шольц, Зеленский "твердо пообещал" внести необходимые законы для выполнения политической части Минских соглашений. И должно это произойти в конце февраля-начале марта.

И вот если законы не внесут (например, воспользовавшись нынешним обострением на Донбассе как предлогом) или внесут, но заведомо противоречащие Минским соглашениям – вот после этого, собственно, и можно ожидать какого-то серьезного изменения ситуации.

Ну или нет, как, опять же, пел Слепаков".