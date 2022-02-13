В прифронтовом селе Гранитном на юге Донецкой области двое солдат Вооруженных сил Украины открыли огонь по территории кафе. Они вели огонь из стационарного оружия.

В результате стрельбы погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и мирный житель, а также два человека получили ранения различной степени.

Об этом сообщает в Facebook Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил в воскресенье, 13 февраля.

Военные задержаны, им готовятся вручить подозрение, а затем избрать меру пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Донецке 12 февраля жители Киевского и Куйбышевского районов услышали мощный взрыв. "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине.

Также распространялись слухи о начале боевых действий в Горловке, но в "республике" их опровергли.

Позднее Пушилин высказал мнение, что взрыв в Донецке может быть связан со съемками провокации, подготовленной украинскими властями.

Кроме того, мы писали о том, что в "ДНР" обвинили Киев в переброске 120 тысяч военных к линии фронта на Донбассе. Стоит отметить, что обвинения Киева в подготовке наступления на Донбассе со стороны "ЛДНР" звучат уже практически на постоянной основе. При этом Украина регулярно опровергает эту информацию.