В "Народной милиции ЛНР" заявляют, что Украина якобы планирует высадить десант в тылу "республики". Также в Луганске сообщают, что СБУ на Донбассе эвакуирует личные дела сотрудников и досье на наиболее ценных агентов из-за неуверенности в успехе планируемого Киевом наступления.

Об этом заявил "Официальный представитель Народной милиции ЛНР" Иван Филипоненко.

"Нашей агентурной разведкой получены данные о том, что глава службы безопасности Украины (Иван) Баканов отдал распоряжения главному управлению СБУ по Донецкой и Луганской областям подготовить к вывозу личные дела сотрудников, а также досье на наиболее ценных агентов", - заявил Филипоненко.

Также он добавил, что украинская сторона планирует использовать авиацию в случае наступления на Донбассе.

"С началом наступления, украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что в районе Новоайдара с военнослужащими этой бригады отрабатываются действия по десантированию 1-го батальона с привлечением вертолётов МИ-8.

Также Филипоненко добавил, что ВСУ отрабатывает бои в городе.

"Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов ВСУ с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп", - сказал он.

Ранее мы писали, что в "ДНР" утверждают, что украинский генштаб завершил разработку плана наступления на Донбассе.

Также мы писали, что Россия предупредила о жестком ответе на наступление ВСУ на Донбассе.

Отметим, что Украина отрицает планы по подготовке к наступлению на Донбассе.