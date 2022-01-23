Руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны пойдут на провокацию на Донбассе.

Об этом Гаврилов сообщил в эфире Youtube-канала "Изолента live".

"Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", - заявил глава делегации РФ в Вене Гаврилов.

Напомним, что в конце декабря Пушилин заявил, что на территории Украины находится химическое оружие, и нет гарантий, что Киев не применит его на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что "глава Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил о наличии многотысячного военного контингента ВСУ у линии разграничения и постоянной переброске Киевом к границам "ДНР" военной техники.

Также мы писали, что страницу российской делегации, представляющей Россию на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, заблокировали в Facebook после публикации постов о гарантиях безопасности.