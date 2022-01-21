В пятницу, 21 января, над территорией Украины у линии разграничения на Донбассе летали беспилотник и самолет стратегической разведывательной авиации США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов воздушных судов Flightradar.

Согласно данным, над Украиной летало воздушное судно с кодовым номером UAVGH000. На сайте Flightradar данные о нем отсутствуют. Однако в архиве сервиса есть информация о том, что под этим номером совершал полеты стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4А Global Hawk. Он может вести патрулирование в течение 30 часов, находясь на высоте до 20 км. По данным Flightradar, это воздушное судно вылетело из аэропорта на острове Далма в Объединенных Арабских Эмиратах в направлении Украины. Войдя в украинское воздушное пространство, оно сначала совершало полеты вдоль границы страны с Беларусью, а затем - в районе конфликта на Донбассе.

Над южными и восточными районами Украины в пятницу также летал американский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint. Согласно данным Flightradar, этот самолет, базировавшийся в последнее время на авиабазе Грейт-Ярмут на востоке Англии, вылетел с британской территории и направился в сторону Украины. Он совершал полеты над южными регионами страны, вдоль границы с Крымом, а затем - вдоль района конфликта на Донбассе. После завершения миссии самолет отправился в обратный путь.

Как писала "Страна", в декабре американский самолёт-разведчик тоже кружил над Донбассом, а затем несколько часов наматывал петли вдоль черноморского побережья и около границы с Крымом.

А на днях вдоль побережья Крыма кружил неизвестный самолет, вылетевший с военной базы США.