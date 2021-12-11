Американский самолёт-разведчик, который с утра кружил над Донбассом, затем несколько часов наматывал петли вдоль черноморского побережья и около границы с Крымом, потом вновь подлетел к Донбассу, а вслед за этим к украинско-российскому участку границы в районе Харьковской области.

Сейчас он сменил траекторию и направился обратно по курсу, в сторону Великобритании.

За эти несколько часов он успел стать настоящей звездой соцсетей. Сейчас борт на 1 месте в списке самых популярных рейсов сервиса Flightradar.

По состоянию на 15:00 за ним следили 1236 человек, в то время как за бортом, расположившимся на втором месте (рейс Мюнхен - Санта Марио) в 4 раза меньше - 316 человек.

Надо сказать, что после смены курса популярность упала. На эту минуту он остается на первом месте среди самых популярных рейсов, но за ним следят уже около 800 человек.

Напомним, сегодня, 11 декабря, над территорией Донбасса летал самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения.

При этом ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден исключил ввод американских войск в Украину для защиты от "российского вторжения".