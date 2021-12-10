Истребитель Су-30 российских Воздушно-космических сил 10 декабря сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВМС США.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Видеозапись инцидента опубликована на Ютубе.

"10 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - рассказали в центре.

По информации военного ведомства, для опознания воздушной цели и пресечения нарушения государственной границы РФ в воздух поднялся истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря. В результате нарушения границы Российской Федерации не допущено.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - уточнили военные.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства. заверили в центре.

К слову, днем ранее российские истребители Су-27 выполнили сопровождение военных самолетов ВВС Франции и США во время их пролета над Черным морем.

В последнее время подобные инциденты происходят все чаще. Так, неделю назад два российских истребителя встретились над Черным морем с двумя самолетами-разведчиками США.

А в начале ноября мы приводили заявление России о том, что у границ страны на Черном море усилила активность воздушная разведка НАТО.