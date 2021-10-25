Минувшей весной ВВС США направили небольшое количество истребителей-невидимок F-22 на отдаленный аэродром на Аляске. Теперь на том же полуострове, но ближе к границе с Россией отправили истребители F-16. Эти маневры являются частью подготовки к полномасштабной войне с РФ.

Об этом сообщает журналист журнала Forbes Дэвид Экс.

В мае F-22 приняли участие в учениях Agile Combat Employment, делая вылеты с небольшой базы Кинг Салмон. Она расположена в 300 милях к юго-западу от крупной базы Пентагона Элмендорф-Ричардсон.

Учения были репетицией военных действий с Россией. Военно-воздушные силы США ожидают, что русские могут атаковать большие базы ВВС с помощью баллистических и крылатых ракет. Поэтому распределяют свои боевые самолеты по большему количеству небольших взлетно-посадочных полос. Это дает хоть какие-то гарантии, что по крайней мере некоторые самолеты выдержат бомбардировку и смогут дать отпор.

А недавно два F-16 из 18-й эскадрильи Aggressor, базирующейся возле Фэрбенкса (города в центре Аляски), передислоцировались на авиабазу Ирексон на острове Шемья. Он имеет площадь всего шесть квадратных миль и находится всего в 200 милях от побережья России. Никакой другой аэродром США, кроме авианосца, не может обеспечить истребителям такую близость к России.

В среду Североамериканское командование воздушно-космической обороны опубликовало фотографии F-16 с ракетными вооружениями на короткой взлетно-посадочной полосе базы Ирексон. Находящиеся там истребители находятся в идеальной позиции для перехвата российских боевых самолетов над водами Берингова моря. Правда, погода вокруг острова по большей части туманная и штормовая.

Погода, изоляция и короткая взлетно-посадочная полоса сделали Шемью опасным местом для воздушных операций. Однако F-16 успешно приземлились на острове.

Лучше выдержать туман на Шемье, чем сидеть на взлетной полосе крупных баз, ожидая дождь из баллистических ракет, резюмировал автор статьи.

В последнее время на Западе и в Украине все чаще говорят о войне с Россией. Так, советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил Владимиру Путину нацеливанием на Москву ракет.

А в сентябре вышло исследование, которое оценивало шансы Франции выдержать длительное противостояние с РФ.