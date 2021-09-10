Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией.

Об этом он сказал в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу, 10 сентября.

При этом он добавил, что во время визита в США так и не получил прямого ответа от американцев по вступлению Украины в НАТО.

Однако Владимир Зеленский надеется, что его вероятная встреча с президентом России Владимиром Путиным будет предметной и завершится благоприятно для Украины: "Россия не хочет быстро решить вопрос - завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий".

Напомним, "Страна" писала о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недавно заявил, что украинская армия могла бы взять Донецк и Луганск, но не будет этого делать. Так, он считает, что в случае приказа от Зеленского ВСУ могли бы взять крупные города неподконтрольного Донбасса, однако это ставит под удар жизни мирных жителей.

Также мы сообщали, что по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон стало понятно, что США не хотят присоединяться к Нормандскому формату и не будут назначать спецпредставителя по Донбассу.

Кроме того, мы писали, что недавно Владимир Зеленский обсудил в Киеве с конгрессменами США Донбасс, "Северный поток-2" и военные учения в Белоруссии.