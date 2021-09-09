В четверг, 9 сентября, на трибуне Верховной Рады произошла потасовка с участием внефракционного депутата Гео Лероса и "слуги народа" Николая Тищенко.

Депутат-ресторатор подошел к Леросу, когда тот говорил о роли Зеленского в срыве операции по "вагнеровцев", и стащил его с трибуны.

Разбирались что произошло в Раде и что б этом пишут в сети.

Стычка на трибуне

Во время заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая на трибуне, стал говорить о роли Офиса президента в срыве операции с "вагнеровцами".

"Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращает эту страну в мафию. в филиал мафии" - сказал Лерос.

В это время к трибуне подошел его бывший коллега по фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, убрал микрофон, а потом зашел на трибуну и силой оттащил Лероса. Тот пытался вернуться на трибуну, но Тищенко загородил ему проход. После этого в парламенте объявили перерыв на 15 минут.

Позже Тищенко пояснил, что устроил потасовку, поскольку Лерос "начал обижать президента".

"Один из депутатов начал обижать президента Украины, президента за которого голосовали 73%. Я в этом вижу, что он обижал всех украинцев и лично меня, потому что я голосовал за Зеленского", - сказал Тищенко.

Он пояснил, что применил силу, поскольку Лерос "продолжал говорить грязные вещи про гаранта нашей Конституции", хотя он попросил его с места говорить по теме.

Лерос назвал Тищенко "филиалом СНБО в парламенте" и пообещал пожать жалобу в комиссию по этике.

"Тищенко - это филиал действий СНБО в парламенте. Зеленский абсолютно незаконно действует через инструмент СНБО. А его депутаты, которые являются криминальными авторитетами, действуют точно так же в парламенте. Тищенко занимался рэкетом, это мафия как Зеленский и его "слуги". Ни к кому не приемлемо применять силу, будь это народный депутат или простой гражданин",- заявил Лерос.

Также Лерос он сказал, что будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики.

Председатель "Слуги народа" Давид Арахамия после стычки заявил, что будет обращаться к руководству Верховной Рады с просьбой временно отстранить обоих депутатов от парламентских заседаний.

"Коле нужна прививка от бешенства". Реакция соцсетей

Украинцы в сети обсуждают стычку Лероса и Тищенко в Раде.

"Классическая, привычная для всех нас Рада. Привет, нардепы! Как же мы "скучали" за вами…" - написала спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева.

"Почему при двух спортсменах в Раде (Вирастюк и Беленюк), дерётся один Тищенко?" - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Как вы думаете, что делает власть, когда её критикуют? Меняется, работает над собой, задумывается?

Только не в случае наших доблестных "слуг" Народа. Когда их критикуют, они просто спускают с поводка таких депутатов, как Коля Тищенко, и тот в буквальном смысле слова нападает на оппонента и с помощью грубой силы и кулаков оттягивает его от микрофона.

Пока всей Украине нужна прививка от ковида, Коле нужна прививка от бешенства" - написал нардеп Антон Поляков.

"Сегодняшняя политическая феерия с нападением "слуги народа" Николая Тищенко прямо на парламентской трибуне на своего бывшего однопартийца Гео Лероса – это именно та "капля, в которой отражается море"; в данном случае – отношение Зе-режима к праву на высказывание мнений, отличных от официоза" - написал публицист Дмитрий Джангиров.

"Какого вам еще монобольшинства не хватает?!" - написал журналист Владимир Кацман.

"Не то, всё не то. Вот когда член фракции Порошенко своего же коалиционного премьер-министра Яценюка страшно сказать за какое место с трибуны стаскивал, ещё и с букетом цветов, это была картинка. А это так, абы було" - прокомментировал журналист Сергей Щербина.

"Вот это Зеленского и погибель будет. Вот такие кадры. Они будут повторяться и повторяться, пока не произойдет взрыв. Ну или Зеленский начнет реагировать на выходки своих нукеров. Но он не начнет" - написал политолог Юрий Романенко.