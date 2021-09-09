Нардеп Гео Лерос, на которого сегодня в Раде напал "слуга народа" Николай Тищенко, заявил, что будет подавать жалобу об инциденте в комиссию по вопросам этики.

Об этом Лерос сказал в комментарии "Стране".

"Тищенко - это филиал действий СНБО в парламенте. Зеленский абсолютно незаконно действует через инструмент СНБО. А его депутаты, которые являются криминальными авторитетами, действуют точно так же в парламенте. Тищенко занимался рэкетом, это мафия как Зеленский и его "слуги". Ни к кому не приемлемо применять силу, будь это народный депутат или простой гражданин",- заявил Лерос.

По его словам, потасовка с Тищенко ничем не закончилась, а сам он считает, что у Зеленского, Тищенко и Ермака одно ДНК на троих.

"На больных людей нельзя обижаться. То, что объединяет Зеленского, Ермака и Тищенко - больное сознание. У них одно ДНК на троих", - сказал Лерос.

Также Лерос заявил, что намерен подавать обращение в комиссию по вопросам этики.

Напомним, "Страна" также писала, что Тищенко заявил, что устроил в Раде потасовку с Леросом, потому что он обижал президента.

Также мы сообщали, что в прошлом году Лерос подрался с нардепом Юрченко.