Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко объяснил, зачем он силой оттащил Гео Лероса от трибуны во время его рассказа о "вагнеровцах". По его словам причиной его поступка было то, что Лерос "начал обижать президента".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Один из депутатов начал обижать президента Украины, президента за которого голосовали 73%. Я в этом вижу, что он обижал всех украинцев и лично меня, потому что я голосовал за Зеленского - не потому что я в его командоре, а потому что я видел, что этот человек даст возможность Украине пойти новым путем", - сказал Тищенко.

На уточнение, не считает ли он, что нужно действовать демократическим путем, а не махать руками, Тищенко ответил, что в парламенте много эмоций.

"В парламенте очень много разных энергий, скажем так. И когда ему с места было сказано: "Пожалуйста, по теме". Он вообще не чувствовал ответственность перед обществом, он продолжал оскорблять, материться, ссориться и продолжал говорить грязные вещи именно про гаранта нашей Конституции", — заявил Тищенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно в Раде произошла стычка между "слугами народа" Тищенко и Куницким.

Также мы сообщали, что в начале июня в Раде между Нестором Шуфричем и Николаем Тищенко возник конфлик.