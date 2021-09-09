Внефракционного народного депутата Гео Лероса и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, которые устроили драку во время заседания Верховной Рады, могут отстранить от участия в пленарных заседаниях парламента. Агитировать за такое решение намерен председатель "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Как докладчик, который докладывал не по теме вообще, я попрошу, чтобы председатель Верховной Рады в следующий раз отключал микрофон, когда кто-то не по теме, это касается любой партии, фракции... Во-вторых, так и наш коллега, Николай Николаевич... потому бы будем обращаться как фракция "Слуга народа" к руководству Верховной Рады с просьбой отстранить временно обоих от парламентских заседаний", - сказал Арахамия с трибуны парламента, цитируют "Украинские новости".

При этом отстранить депутатов от заседаний может только Верховная Рада с помощью голосования, после решения регламентного комитета. Арахамия намерен агитировать за такое голосование.

"Сто процентов: я это предлагаю, я точно буду голосовать и агитировать... В конфликте всегда виноваты две стороны, поэтому мне кажется, что нужно "убрать" обоих, чтобы они немножко подумали. Если будут повторять, будем "убирать" второй раз. Это наиболее жесткое наказание в отношении народных депутатов, которое есть в Регламенте", - заявил Арахамия.

Председатель фракции считает, что наказывать должны всех депутатов, вне зависимости от их фамилий и статуса. Арахамия заявил, что если бы в драке участвовал он, то применил бы такое наказание и против самого себя.

Информацию о том, что фракция "Слуга народа" намерена запретить критиковать президента Украины с трибуны Рада Арахамия опроверг, назвав свободы слова главной ценностью.

Напомним, 9 сентября во время о рассказал Лероса о роли Офиса президента в срыве операции по вагнеровцам с трибуны парламента, на него напал Николай Тищенко.

Сам Тищенко объяснил свой поступок тем, что Лерос обижал Зеленского. В свою очередь Лерос собирается подавать жалобу об инциденте в комиссию по вопросам этики.