Вчерашний фильм CNN о "вагнеровцах" поднял три важных темы в этой истории.

Первая - о прямом участии в ней американцев, а именно Центрального разведывательного управления, которое финансировало весь процесс. Хоть сейчас ЦРУ и пытается отмежеваться - мол, мы только наблюдали.

Вторая - о том, что спецоперация вообще имела место. Украинские власти ее на официальном уровне отрицают, но теперь отрицать стало сложнее.

Третий, и, пожалуй, самый важный момент - Запад показал, что не забывает историю с "вагнеровцами". И потенциально готов использовать ее как информационный таран против Зеленского.

Хоть нынешний репортаж и вышел без прямых обвинений в адрес Банковой. Но, во-первых, еще не вечер, и свое расследование обещает в течение месяца выпустить британский Bellingcat.

Да и сам факт разговоров о "крупнейшем провале украинской разведки" однозначно бьет по президенту. Тем более, что подняло тему не рядовое СМИ, а CNN.

Неудивительно, что у Зеленского уже увидели в этом фильме могучую зраду и "руку Кремля".

Разбирались, какую реакцию вызвал сюжет о "вагнеровцах" в Украине и за ее пределами.

"Сговор чекистов с CNN". Что говорят на Банковой

В Офисе президента на фильм отреагировал советник Ермака Михаил Подоляк. Он намекнул, что CNN отработала повестку Кремля. Как аргумент Подоляк привел заявление ФСБ России, которое вышло через несколько часов после публикации фильма.

Что заявили "федералы". В комментарии российской спецслужбы идет речь о том, что CNN подтвердила роль в этой истории американцев. На Лубянке заявили, что граждан России в Беларусь заманили украинские спецслужбы "под руководством ЦРУ США".

Далее, по мнению российской "конторы", "был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали".

Представитель ФСБ назвал это "актом государственного терроризма".

Как ответили у Зеленского. Комментарий россиян советник Ермака истолковал вполне ожидаемо - как признак того, что пером журналиста водила "рука Кремля".

"Стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж?", - задался вопросом Подоляк.

Далее он назвал американский фильм "российской дезой".

Это, по его мнению, "перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года. С той публикации в "Комсомольской правде" ничего нового и существенного к истории про "вагнеровцев" не добавилось".

Правда, напрямую американцев представитель Офиса президента обвинять не стал. Но предположил, что журналистов CNN подставил их источник в Киеве, который, по логике Подоляка, и работает на Кремль.

Интересно, что в распространении "российских нарративов" советник Ермака обвинил журналиста Мэтью Чанса, который в апреле сделал крайне комплиментарный репортаж о Владимире Зеленском на передовой.

В том сюжете CNN президент и глава его Офиса Ермак бегают по "передку" и чуть ли не под пули лезут. В Украине то видео многие раскритиковали как постановочное.

Офис президента Украины тогда усиленно пытался выбить с Вашингтона военную помощь и требовал не давить по вопросу реформ. И та же CNN усиленно помогала Банковой в создании нужной "картинки". Теперь же крупнейшую медиакорпорацию у Зеленского записали в "сливные бачки" Кремля.

Реакцию Офиса президента на фильм прокомментировал нардеп Олег Волошин.

"Вот и кто после этого ещё осмелится утверждать, что за коммуникации в команде Зеленского отвечают не умственно ограниченные бездари?

Это ж надо так усугубить своё и без того весьма плохое положение в деле вагнеровцев. CNN как уже старались не обвинить ни в чем украинскую власть, так тут вываливается особо умный Подоляк и обвиняет рупор американского либерализма в… естественно, работе на Кремль. Как сказал бы на это Виктор Фёдорович: "На тебе шапка горит".

А то, что ФСБ поспешило подтвердить то, что в дело "вагнеровцев" было вовлечено ЦРУ, так, во-первых, это правда (о сопричастности западных спецслужб говорили давным-давно), а, во-вторых, этот факт крайне важен для Москвы, чтоб лишний раз доказать, что за всем, что исходит из Киева, стоит "вашингтонский обком".

И только такой гений, как Подоляк, решил сделать из лежащих на поверхности простых мотивах Лубянки пошуметь, вывод о сговоре чекистов с CNN. Какой хозяин на Банковой, такие и холопы".

Реакция в Раде

Традиционно тему "зрады" по вагнеровцам подхватили в "Европейской солидарности". Там заявили, что CNN подтвердила информацию о спецоперации, хотя Банковая ее отрицала.

"И сейчас есть ответ - это была операция украинских спецслужб при помощи американских. Но почему от нас это скрывают тринадцать месяцев? Потому что кто-то в ближайшем окружении Зеленского все это слил. И он, как я понимаю, прекрасно знает, кто", - заявил с трибуны нардеп Алексей Гончаренко.

В "Слуге народа" старались тему не комментировать. И даже наоборот - активно заставляли молчать тех, кто ее поднимал.

Так, например, сегодня близкий в Офису президента депутат Николай Тищенко силой оттащил с трибуны нардепа Гео Лероса, когда тот рассказывал о роли Офиса президента в срыве операции по вагнеровцам.

"Нас, украинцев, интересует: кто из этой парочки, господин Зеленский или его секретарша Ермак, сорвали эту операцию?", - начал говорить Лерос, но тут к нему подошел Тищенко, обхватил сзади и силой увел от трибуны. То есть к этой теме на Банковой относятся с огромной тревогой - раз происходит подобное.

Днем ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил что ни одна спецоперация не должна комментироваться в СМИ.

"Мое видение не изменилось: я считаю, что ни одна спецоперация, которую проводят спецслужбы любой страны, украинских или нет, не должна комментироваться в СМИ. Это совершенно секретно", - прокомментировал Арахамия информацию CNN о том, что спецоперация по "вагнеровцам" якобы проходила "с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов".

Но свое особое мнение высказал самый высокопоставленный однопартиец Зеленского в Раде - Дмитрий Разумков. Он давно следует линии поведения, которая часто идет вразрез с Банковой.

Так получилось и на этот раз. В телеэфире он внезапно поддержал создание Временной следственной комиссии Рады по этому делу. И для Офиса президента это большая "зрада", поскольку идею ВСК изначально двигали у Порошенко (по ней даже весной было провальное голосование).

"Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, не вижу проблем... Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз ВСК позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме, тайном режиме", - прокомментировал Разумков на "5 канале".

Понятно, что создать эту комиссию вряд ли смогут в ближайшее время. Но позиция спикера здесь показательна сама по себе. Особенно, если она совпадет с линией Запада.

"Главное политическое событие года"

Политический эксперт Андрей Головачев назвал репортаж CNN "главным политическим событием года".

"Надо понимать, что CNN это фактически официальный орган пропаганды Демократической партии, что-то вроде РИА в России.

Опубликование CNN репортажа по вагнеровцам сразу после визита Зеленского в США означает, что администрация Байдена оказалась крайне недовольной результатами встречи. Зеленскому однозначно дали понять, что ему придется очень серьезно потрудиться , чтобы получить ярлык на второй срок.

Хуже того, на мой взгляд, ему также дают понять, что преемник Зеленского вполне может довести дело вагнеровцев до конца с весьма печальными последствиями для нашего гаранта.

Проблема США, однако , заключается в том, что у них нет ни одной приемлемой кандидатуры на замену Зеленского, которая могла гарантировать проведение американской политики и борьбу с олигархами в Украине. Американцы могут заблокировать любую кандидатуру, но не могут провести своего человека. Точнее, не могут без согласования с нашими олигархами, которые владеют основными СМИ, без которых выиграть выборы в Украине сейчас невозможно", - пишет Головачев.

По его мнению, "дело вагнеровцев - это крючок, на который подвесили Зеленского и американцы и наши олигархи". При этом эксперт уверен, что и Банковая так просто не сдастся и будет усиливать нажим.

"Так что репортаж CNN перевел политическую борьбу на принципиально новый , почти уже бескомпромиссный уровень и по этой причине является главным политическим событием этого года. Украину ждёт политический кризис и обострение военных действий на Донбассе, как следствие этого кризиса", - заключает Головачев.

Политтехнолог Дмитрий Раимов прогнозирует, что следующим информационным ударом по Банковой будет публикация того, кто слил операцию по "вагнеровцам". Что вызовет масштабный политический кризис и заставит олигархов определяться, с Зеленским они или же с Западом.

"CNN опубликовало расследование про дело "вагнеровцев". Американская разведка уж авторитетна?

Подтвердили операцию. Чем поставили на нулевую отметку слова наших властей.

США дали деньги и другие ресурсы. И так, господа. Операция была. И ее слили.

Теперь дело за малым. Итоговые документы и расследования про то, кто "слил" операцию. Дальше обвинения в госизмене.

Станция "вовремя спрыгнуть" скоро будет закрыта. Потом пойдёте на дно вместе с зелёным Титаником".