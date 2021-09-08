Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает необходимым расследовать срыв операции по задержанию вагнеровцев. Он поддерживает создание временной следственной комиссии (ВСК) парламента по этому делу.

Об этом спикер сказал в программе "Большая политика" "Пятого канала".

"Если мы говорим о ВСК по любому вопросу, если есть голоса, если фракции делегируют своих народных депутатов для работы, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, не вижу проблем", - заявил Разумков.

На вопрос, доверяет ли он информации телеканала СNN о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию вагнеровцев, Разумков ответил утвердительно.

"До этого и так шла речь, что привлечены к этому процессу украинские спецслужбы", - пояснил ответ Разумков.

По его мнению, нужно не только ознакомиться с расследованием журналистов, но и знать официальную информацию.

"Все-таки это расследование журналистов. Надо услышать официальную позицию, как на самом деле и что происходило. Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз ВСК позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме, тайном режиме", - отметил Разумков.

Напомним, весной Рада не приняла постановления о создании отдельной ВСК по вопросам расследования по делу вагнеровцев. Вместо этого создали ВСК для расследования преступлений представителей государственной власти.

"Страна" писала об упомянутом сюжете СNN и о реакции на него Офиса президента.