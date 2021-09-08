Разумков поддержал создание комиссии для расследования дела вагнеровцев
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает необходимым расследовать срыв операции по задержанию вагнеровцев. Он поддерживает создание временной следственной комиссии (ВСК) парламента по этому делу.
Об этом спикер сказал в программе "Большая политика" "Пятого канала".
"Если мы говорим о ВСК по любому вопросу, если есть голоса, если фракции делегируют своих народных депутатов для работы, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, не вижу проблем", - заявил Разумков.
На вопрос, доверяет ли он информации телеканала СNN о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию вагнеровцев, Разумков ответил утвердительно.
"До этого и так шла речь, что привлечены к этому процессу украинские спецслужбы", - пояснил ответ Разумков.
По его мнению, нужно не только ознакомиться с расследованием журналистов, но и знать официальную информацию.
"Все-таки это расследование журналистов. Надо услышать официальную позицию, как на самом деле и что происходило. Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз ВСК позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме, тайном режиме", - отметил Разумков.
Напомним, весной Рада не приняла постановления о создании отдельной ВСК по вопросам расследования по делу вагнеровцев. Вместо этого создали ВСК для расследования преступлений представителей государственной власти.
"Страна" писала об упомянутом сюжете СNN и о реакции на него Офиса президента.