В громкой и во многом мутной истории с задержанием в Минске наемников из российской ЧВК "Вагнер" появился новый поворот. Американский телеканал CNN выпустил обещанный ранее сюжет о "вагнеровцах".

Телеграм-канал "Политика "Страны" выделил из сюжета три главных пункта. Итак:

1. Операция по их заманиванию в Киев проходила с ведома США. Украина получила "американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ".

Так рассказали CNN источники в Киеве, которые имели касательство к операции. А вот в США эту информацию опровергают и говорят, что знали о происходящем, но не участвовали. И разговоры о направляющей роли американцев могут быть попыткой прикрыть украинский провал.

2. По данным украинских источников, реальный план состоял в том, чтобы доставить вагнеровцев в Украину для ареста.

3. Ничего не говорится о том, почему операция провалилась - агентство только фиксирует, что в Украину из Минска вагнеровцы так и не отправились, а были задержаны белорусским КГБ.

То есть ничего не говорится о том, что информацию о россиянах Бацьке слили из Киева. Но, что важно, фактически подтверждают то, что спецоперация по их заманиванию в Украину все-таки готовилась. Напомним - украинские власти этот факт отрицают.

Ранее "Страна" также сообщала, что журналист-расследователь из международного агентства Bellingcat Христо Грозев заявил, что украинские власти приняли "необъяснимые решения" в операции по "вагнеровцам".

Также мы рассказывали, что в самом Bellingcat все еще обещают выпустить громкое расследование по "вагнеровцам", хотя сроки несколько раз переносились.