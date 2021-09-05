В организации Bellingcat анонсировали выпуск в течение ближайшего месяца текстовой версии расследования о провале спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер" в 2020 году.

Новый анонс в начале сентября на MezhyhiryaFest 2021 сделал представитель Bellingcat Христо Грозев, сообщает "Детектор медиа".

В частности, он сказал о планах выпустить три материала, посвященных ситуации с вагнеровцами. Текстовый - самый ближайший из них, должен выйти "в течение ближайшего месяца".

Затем, по словам Грозева, должен выйти "короткий документальный фильм". Этот материал представитель Bellingcat назвал "медийным продуктом".

Далее, в 2022 году, планируется выход на экраны двухчасового фильма на эту же тему. По словам Грозева, "это будет фильм, достойный Оскара (ежегодной премии американской киноакадемии - Ред.)".

Также Грозев заявил, что на эту же тему свой фильм планируют снять на американском телеканале CNN, который "решили пропустить вперед".

"Мы готовим три продукта", - заявил этот представитель организации Bellingcat.

"Мы обращались к украинской власти за комментариями, но они не отвечали. Мы ждали их ответов полгода", - сказал Грозев.

Напомним, по распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вину украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней в Белоруссию, где "вагнеровцев" и задержали.

В тоже время президент Украины Владимир Зеленский эту версию отрицал и заявил, что идея о проведении спецоперации с "вагнеровцами" принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

Ранее Олеся Медведева в Ясно.Понятно блоге анализировала, зачем в Bellingcat решили заняться вопросом об операции с "вагнеровцами".