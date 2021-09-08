В Федеральной службе безопасности РФ подтвердили информацию телеканала CNN о том, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян из ЧВК "Вагнер" в Беларуси в 2020 году.

Об этом со ссылкой на представителя ФСБ РФ сообщает "Интерфакс" в среду, 8 сентября.

"Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ (...), так что информацию эту мы считаем достоверной", - сказал представитель ФСБ.

Он также добавил, что россияне летом прошлого года "фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Беларусь".

Также ФСБ считают, что операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году спланировали в ЦРУ США с целью разрыва российско-белорусских отношений.

По мнению представителя спецслужбы, украинские разведслужбы в данном случае выступили как "инструмент" американцев.

Напомним, днем ранее американский телеканал CNN выпустил сюжет о "вагнеровцах". В нем говорится, что операция по их заманиванию в Киев проходила с ведома США. Также там сказано, что Украина получила "американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ".

Случившееся в Минске летом прошлого года телеканал называет "тщательно продуманной разведывательной операцией Украины с ведома и при вероятной поддержке Соединенных Штатов".

Также мы рассказывали, что в Bellingcat обещают выпустить первое расследование по "вагнеровцам" в течение месяца.