Сегодня ночью увидел свет первый фильм по "вагнеровцам" - россиянам из ЧВК "Вагнера", которых год назад украинские спецслужбы выманили в Беларусь.

То ли, чтобы дальше заманить в Украину и арестовать - то ли для провокации разрыва отношений между Минском и Москвой в преддверии акций протестов после президентских выборов. Что лишило бы Бацьку поддержки Кремля.

В Минске тогда россиян задержали, но вскоре вернули в Россию. В Украине сторонники Порошенко и "партии войны" утверждают, что этому способствовал некий "крот" из Офиса президента - который и сорвал дерзкую операцию, слив информацию о ней в Беларусь.

Именно эта версия и стала поводом для политической атаки на Зеленского и Ермака. А с декабря о ней грозятся написать журналисты агентства "Биллингкет".

Правда, с тех пор выход расследования постоянно откладывался. И только на днях представитель агентства Христо Грозев анонсировал скорую публикацию статьи о "вагнеровцев" - а также фильма на CNN. Который и вышел сегодня.

Упоминания истории с "кротом" там, кстати, не оказалось. Но есть другая интересная информация.

"Страна" посмотрела фильм и сделала свои выводы.

"Серьезный удар для украинской разведки". О чем фильм CNN

Случившееся в Минске 29 июля агентство называет "тщательно продуманной разведывательной операцией Украины с ведома и при вероятной поддержке Соединенных Штатов".

Эксклюзивную информацию об этой истории CNN передали трое бывших высокопоставленных сотрудников украинской разведки. Которые, по их словам, и выманивали "вагнеровцев" в Беларусь на протяжении 18 месяцев. Им обещали по пять тысяч долларов месячной зарплаты за охрану нефтяных вышек Венесуэлы.

На эту приманку попали, как утверждается, сотни потенциальных соискателей подобной опасной работы.

"Мы начали им звонить и говорить: "Эй, мужик, хорошо, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде", - сказал один из бывших офицеров военной разведки.

"А потом они начали рассказывать о себе, присылать нам документы, военные билеты и доказательства того, где они воевали. И мы типа "бинго, мы можем это использовать", - добавил источник агентства.

CNN говорит, что их журналисту разведчики показали одно из таких доказательств - видео с обломками только что сбитого украинского военного самолета (вероятно, Ил-76 в Луганске) - с ним были связаны четыре претендента.

Два других соискателя, как утверждается, были свидетелями запуска ракеты, которая сбила малазийский "Боинг". Всего с Украиной были связаны 28 человек из 33-х (еще пятерых отобрали, что называется, "до кучи").

В целом это та же информация, которую озвучивали у Порошенко, обвиняя Офис президента в намеренной утечке секретных данных.

Издание интересно подает роль в этой истории американцев - с одной стороны подтверждая их осведомленность, а с другой, выводя США из-под удара за провал операции.

"Очевидно, это представляло интерес и для американской разведки, хотя официальные лица США отрицают свою прямую роль.

По словам представителей украинской разведки, операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как завлечь российских наемников.

Высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложны". Он подтвердил, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность к ней. Чиновник предположил, что поползновения вовлечь в это американские спецслужбы могут быть попыткой разделить или даже снять вину (с украинской стороны - Ред.) за провал операции", - говорится в расследовании.

Далее агентство говорит, что рейс в Турцию, на который должны были посадить "вагнеровцев" для пересадки на Каракас, был только легендой. "Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их в Украину, где они могут быть арестованы".

Почему с этим не сложилось и как, собственно, произошел провал - тут провал у самой CNN. Журналисты просто описывают известные факты о том, что вылет в Стамбул из Минска задержали, и россиян поселили в санаторий "Белорусочка". Где их и задержал белорусский КГБ.

Источники, близкие к руководству Беларуси, заявили CNN, что у Лукашенко реально считали "вагнеровцев" диверсантами, которые должны были свергнуть Бацьку в ходе намечавшихся протестов.

"Бывший советник президента Беларуси сообщил CNN, что белорусские власти изначально действительно считали, что группа была отправлена ​​в Беларусь русскими для дестабилизации страны в преддверии предстоящих выборов. В Минске возникло замешательство по поводу того вероятной агрессии со стороны их российских союзников", - говорится в сюжете.

Но потом у Бацьки быстро разобрались, что к чему и не стали бить горшки с Москвой. Зеленскому ответили отказом на просьбу об экстрадиции.

"Эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев", - заключает CNN.

Какие выводы можно сделать?

Расследование с одной стороны подтверждает версию "партии войны" в Украине - разведка собиралась заманить россиян именно в Киев и там захватить. Хотя официально Банковая вообще отрицает наличие такой спецоперации.

С другой стороны - история с "кротом" в Офисе президента, да и вообще причинами провала обходится молчанием. Агентство просто констатирует, что "вагнеровцы" задержались с вылетом в Стамбул. И дальше их, как подозрительных личностей с явно военной выправкой, задержали белорусские правоохранители.

То есть никаких намеков на то, что в Минск передали информацию из Украины, в фильме не звучит. И наоборот проводится мысль, что Беларусь захватила "вагнеровцев" случайно - слишком светились - а Лукашенко потом расценил их появление как недружественный акт России.

К такой трактовке CNN, конечно, возникает ряд вопросов.

Лукашенко скорее всего знал, что в Минск засылают наемников. Еще утром 24 июля (то есть за четыре дня до задержания "вагнеровцев") Бацька публично заявил, что в Беларусь готовят заброску членов ЧВК для провокаций на выборах.

В совпадения тут верится мало. Поэтому логично предположить, что насчет заброски Лукашенко кто-то предупредил. Если готовили операцию украинские и американские спецслужбы, как утверждает CNN - то и предупредить могли только они.

Причем, судя по риторике Бацьки накануне захвата - предупреждение выглядело как стопроцентная дезинформация. Ведь самим "вагнеровцам" говорили, что едут они в Венесуэлу, а не Лукашенко свергать. А по факту все закрутилось едва ли не как военная агрессия России против Беларуси.

Накануне того, как вернуть "вагнеровцев" России, Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону обмолвился, что информация о диверсионных группах, которые забрасывают в Беларусь, поступает от украинских властей. Это было еще до того, как Минск и Киев побили горшки.

В общем есть основания полагать, что информацию из Киева Бацьке сливали очень активно и, вероятно, задолго до задержания "вагнеровцев".

То есть изначально вели дело к тому, что их захватят на территории Беларуси, а не Украины. Что, к слову, было бы еще и технически тяжело сделать: 33 подготовленных военных могли бы просто взять в заложники самолет, который бы начал внезапное снижение над Киевом.

Украина угодила бы в огромный международный скандал - как государство, незаконно приземлившее гражданский борт и устроившее там кровавый штурм с вероятной гибелью пассажиров.

Поэтому есть определенные сомнения, что планировалось именно это. Особенно, учитывая роль американцев - о которой впервые написали российские СМИ еще год назад, а сегодня подтвердило и топовое медиа США.

Понятно, что свергнуть Лукашенко в Беларуси для ЦРУ на тот момент было куда более приоритетной задачей, чем захватить для Украины три десятка пленников. Что, конечно, было бы болезненно, но не смертельно для Москвы.

Зато "вагнеровцы" резко охладили отношения Минска и Москвы в самый тяжелый период белорусского Майдана. Российские СМИ тогда не защищали, а критиковали Лукашенко за жестокость в подавлении протестов. И для Запада это был реальный шанс убрать "Бацьку" с поста.

Но после провала данной затеи, а также скандала с "вагнергейтом" в Украине - CNN очевидно пытается приглушить роль американских спецслужб в этом деле. Видимо, потому что у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота.

Впрочем, сам факт признания американской роли в этом спектакле очень важен.

Ведь, если следовать логике CNN, то американцы были не против, чтобы Украина незаконно посадила гражданский самолет и с боем задержала три десятка человек. И, хотя в США заявляют, что знали об операции, но не участвовали в ней - то, получается, позволили свои украинским партнерам делать то, за что того же Лукашенко сегодня обкладывают санкциями.

В общем, интересное кино получается.

Возвращаясь же к украинским последствиям фильма - они неоднозначно. С одной стороны, о роли Банковой в срыве операции ничего не говорится (эта версия не подтверждается, но и не опровергается - о ней просто не упомянули). С другой стороны, подтверждается, что планирование спецоперации имело место быть, что ранее официально в Киеве отрицали.

А если спецоперация планировалась, то встает вопрос почему она сорвалась. И тут вопросы к украинским властям не снимаются.