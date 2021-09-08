Американский телеканал CNN опубликовал сюжет, в котором говорится, что соучастниками в организации спецоперации по вагнеровцам были ЦРУ. В Офисе президента Украины заподозрили в выходе этого сюжета "руку Кремля".

Данную публикацию прокомментировал Корреспондент.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

Подоляк акцентирует внимание на том, что подтверждение в сюжете было показано от анонимных источников.

"На мой взгляд, иногда явно случаются такие анекдотические ситуации, которые сложно даже придумать. Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники - и это ключевое - что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, бездолжностные и следовательно не имеющие информационной и репутационной ценности источник", - говорит он.

Более того, Подоляк считает, что с таким содержанием материала стоит обратить внимание не на то, что опубликовано, а на синхронность с заявлением ФСБ.

"Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. Теперь они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя", - рассуждает Подоляк.

Напомним, во время комментария к сюжету CNN в российском ФСБ заявили, что операцию задержания вагнеровцев в Беларуси спланировали в ЦРУ, чтобы разорвать российско-белорусские отношения. По их мнению, украинские разведслужбы в этой ситуации стали "инструментом" американцев.

Кроме этого, в Bellingcat анонсировали выпуск в течение ближайшего месяца текстовой версии расследования о провале спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер" в 2020 году.