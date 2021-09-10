Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов утверждает, что ВСУ могли бы взять Луганск и Донецк - при условии, если была бы команда верховного главнокомандующего, то есть президента Украины.

Об этом Данилов сказал, выступая в шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Данилов заявил, что украинская армия в состоянии выполнить любую задачу. В качестве подтверждения своего тезиса секретарь СНБО упомянул спецоперацию в Афганистане, которую выполнил украинский спецназ, и от короной отказались канадцы и американцы.

Алексей Данилов сказал, что если бы был приказ верховного главнокомандующего, то ВСУ взяли бы и Луганск, и Донецк. Однако это бы привело к угрозе для жизней мирных жителей.

По словам секретаря СНБО, в случае выполнения такого приказа украинской армией могут погибнуть сотни тысяч людей.

"Кто будет нести ответственность?"- сказал Денилов, давая понять, что приказа на взятие Донецка и Луганска никто не отдаст.

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