Данилов заявил, что украинская армия могла бы взять Донецк и Луганск, но не будет этого делать
Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов утверждает, что ВСУ могли бы взять Луганск и Донецк - при условии, если была бы команда верховного главнокомандующего, то есть президента Украины.
Об этом Данилов сказал, выступая в шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".
Данилов заявил, что украинская армия в состоянии выполнить любую задачу. В качестве подтверждения своего тезиса секретарь СНБО упомянул спецоперацию в Афганистане, которую выполнил украинский спецназ, и от короной отказались канадцы и американцы.
Алексей Данилов сказал, что если бы был приказ верховного главнокомандующего, то ВСУ взяли бы и Луганск, и Донецк. Однако это бы привело к угрозе для жизней мирных жителей.
По словам секретаря СНБО, в случае выполнения такого приказа украинской армией могут погибнуть сотни тысяч людей.
"Кто будет нести ответственность?"- сказал Денилов, давая понять, что приказа на взятие Донецка и Луганска никто не отдаст.
Напомним, "Страна" писала о том, как будут решать вопрос Донбасса после встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Также мы сообщали, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за гибели мирных жителей на Донбассе.