Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам ранения двух детей и мужчины в конце августа в результате обстрела со стороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба соответствующего комитета на своем сайте во вторник, 31 августа.

В следственном комитете РФ заявили, что 28 августа текущего года "украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в Центрально-Городском районе города Горловки". По их данным, во дворе жилого дома находились мальчик 10 лет и девочка 8 лет. Они, как указывает комитет, были ранены. Девочка получила контузию, а мальчик - осколочное ранение.

Кроме того, в следственном комитете РФ добавили, что 29 августа из-за обстрела в Петровском районе Донецка ранен местный житель 59 лет.

Сообщается, что по указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Ранее мы рассказывали, что штаб ООС сообщил о раненых и погибшем, при этом в Донецке и Луганске обвиняют ВСУ в обстрелах.

Также сообщали, что в День независимости на Донбассе погиб один военный, еще один был ранен. Как сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток", раненый военнослужащий был срочно эвакуирован из зоны проведения операции Объединенных сил и доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивали как удовлетворительное.

Мы также сообщали, что 30 августа Спикер ВР Дмитрий Разумков поехал в зону ООС на Донбассе и констатировал обострение в регионе. В ходе поездки Разумков ознакомился с текущим положением дел в зоне Операции объединенных сил и констатировал, что ситуация на Донбассе обострилась.