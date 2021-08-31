На Донбассе продолжаются обстрелы. По итогам 30 августа Штаб ООС сообщил об 11 нарушениях режима тишины со стороны противника, в результате которых погиб один украинский военнослужащий, а еще двое получили ранения. В Донецке обвинили ВСУ в обстреле села Ленинское, а в Луганске - в вечерних обстрелах трех населенных пунктов.

Об обстановке на Донбассе Штаб ООС сообщил в Facebook.

Всего, по данным украинских военнослужащих, противник 30 августа 11 раз нарушил режим прекращения огня. Речь идет о минометных, гранатометных, стрелковых, пулеметных атаках. Обстрелам подверглись украинские позиции в районах населенных пунктов Новозвановка, Шумы, Троицкое, Катериновка, Новотошковское, Водяное, Широкино. В районе Новотошковского вражеский БПЛА сбросил гранату ВОГ-17 на позиции украинцев.

По состоянию на утро 31 августа на Донбассе украинские военнослужащие зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня.

В свою очередь в Донецке обвиняют в обстрелах ВСУ. В частности, местные СМИ пишут, что вчера неоднократно обстрелам подвергалось село Ленинское. При этом утверждается, что огонь ведется со стороны подконтрольного украинским силам Водяного.

В Луганске заявили, что украинские военные нарушили режим разведения и установили реактивную систему залпового огня БМ-27 и "Ураган" вблизи жилого района н. п. Чмыровка. Также в Луганске заявили, что вчера вечером обстрелам подверглись Новоалександровка, Новозвановка и Катериновка.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера Разумков поехал в зону ООС на Донбассе и констатировал обострение в регионе.

Также мы писали о том, почему за три дня до визита Зеленского в США обострились бои на Донбассе.