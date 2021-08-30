Стало известно, чем занимался украинский спецназ из Сил специальных операций ВСУ в аэропорту Кабула, о пребывании которого в Афганистане накануне сообщило американское посольство.

Как оказалось, они вывозили афганских переводчиков, которые ранее работали с канадскими военными.

Об деталях операции сообщает канадская газета The Globe and Mail.

Спецоперация была проведена через несколько часов теракта в районе кабульского аэропорта. Последний эвакуационный канадский самолет вылетел из Кабула днем ранее.

Украинские спецназовцы прибыли на рынок в Кабуле, где встретили автобусы с 19 афганцами. Они окружили их и таким образом сопровождали их на последних 600 метрах вплоть до аэропорта.

При этом ранее афганских переводчиков пытались дважды эвакуировать канадские военнослужащие. У них это не вышло, потому что они думали, что желающие эвакуироваться смогут сами дойти до точки сбора у ворот аэропорта, что было нереально. Безуспешной также оказалась аналогичная попытка, организованная американским Госдепом. На пешее сопровождение, несмотря на запрос, ранее не согласились ни канадцы, ни американцы, ни катарцы. Поэтому пришлось задействовать военнослужащих ВСУ.

Напомним, Украина вывезла из Афганистана более 650 человек и оказалась на 8 месте в Европе по числу эвакуированных.

Также мы писали о том, что Британия выделила чартерный рейс для эвакуации из Кабула зоозащитника с 200 кошками и собаками.