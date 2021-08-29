В воскресенье, 29 августа, США, Украина и более 90 других стран мира сделали общее заявление о необходимости того, чтобы все иностранцы и сотрудничавшее с ними афганцы, а также люди из групп риска могли свободно покинуть Афганистан.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Среди прочего правительства стран-подписантов взяли на себя обязательства продолжать выдавать документы для определенных групп лиц, выезжающих из Афганистана.

В заявлении сказано, что талибы обещали, что все иностранные граждане и афганцы, получившие разрешения от подписантов, смогут безопасно и организованно выехать из страны.

Документ подписали представители США, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, верховный представитель ЕС по международным делам, генсек НАТО и другие.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов предупредил, что среди эвакуируемых оттуда лиц под видом беженцев могут скрываться террористы.

Во Франции правоохранительные органы уже заподозрили шестерых эвакуированных лиц из Афганистана в "тесных связях" с Талибаном. Один из них уже признался в связи с радикалами.

Как сообщала "Страна", в Госпогранслужбе заявили, что 65 беженцев из Афганистана просят убежища в Украине.