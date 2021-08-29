Удар по дому в Кабуле стоил жизней нескольких людей. Скриншот из видео

Удар ракетой по жилому дому в 11-м районе столицы Афганистана городе Кабуле стоил жизней двум людям. Еще три человека ранены.

Об этом сообщает местное информационное агентство Аsvaka.

По словам свидетелей происшествия, среди пострадавших есть дети и женщины.

О том, что ракета попала в дом, журналистам сообщил сотрудник службы безопасности предыдущего правительства Афганистана. Этот удар произошел спустя три дня после теракта возле аэропорта Кабула, в котором пострадали сотни людей, включая 13 американских военнослужащих.

Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракетный удар по Кабулу нанесли США

Удар по Кабулу - Число погибших и раненных. Скриншот

Как сообщала "Страна", Украина вывезла из Афганистана более 650 человек. Наша страна - на восьмом месте среди стран Европы по числу эвакуированных. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, среди вывезенных на шести самолетах в Украину - как украинцы, так и граждане других государств.

Напомним, что талибы возложили вину за взрывы в аэропорту Кабула на США и их союзников. По словам представителя движения "Талибан", американцы должны как можно скорее покинуть страну, чтобы местные жители могли навести там порядок.

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