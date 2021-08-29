Удар ракетой по жилому дому в 11-м районе столицы Афганистана городе Кабуле стоил жизней двум людям. Еще три человека ранены.

Об этом сообщает местное информационное агентство Аsvaka.

По словам свидетелей происшествия, среди пострадавших есть дети и женщины.

О том, что ракета попала в дом, журналистам сообщил сотрудник службы безопасности предыдущего правительства Афганистана. Этот удар произошел спустя три дня после теракта возле аэропорта Кабула, в котором пострадали сотни людей, включая 13 американских военнослужащих.

Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракетный удар по Кабулу нанесли США.

Как сообщала "Страна", Украина вывезла из Афганистана более 650 человек. Наша страна - на восьмом месте среди стран Европы по числу эвакуированных. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, среди вывезенных на шести самолетах в Украину - как украинцы, так и граждане других государств.

Напомним, что талибы возложили вину за взрывы в аэропорту Кабула на США и их союзников. По словам представителя движения "Талибан", американцы должны как можно скорее покинуть страну, чтобы местные жители могли навести там порядок.