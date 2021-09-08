Сегодня журналисты "Страны" пришли на заседание парламентского Комитета по свободе слова, чтоб поднять вопрос о беспредельном давлении власти на наше издание - о санкциях СНБО против "Страны" и ее главного редактора Игоря Гужвы.

К членам комитета обратилась заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"В прошлый раз я выступала на комитете по свободе слова три года назад, - напомнила Светлана. - Председательствовала тогда депутат Виктория Сюмар. А тема была - преследование "Страны" со стороны СБУ. Мы тогда слетали в Испанию и сфотографировали виллу экс-президента Порошенко, купленную через оффшоры. А по возвращению на наших журналистов завели дела, одного отчислили из университета, а второго задержали и угрозами попытались завербовать. Чтобы он докладывал на редакцию, шпионил в интересах Службы. Мы тогда записали СБУ-шников и выдали расследование о том, как нелепо они работают.

Прошло три года. Мы стали изданием номер один. По охвату читательской аудитории, по количеству эксклюзивных материалов о власти. Многие из них стали переломными. Наши читатели пришли к власти и, как это часто бывает, изменились. Мы нет, они - да.

И сегодня я тут, потому что две недели назад генератор аплодисментов для президента под названием СНБО без оснований, без суда и следствия заблокировали издание "Страна.ua". А главного редактора Игоря Гужву, гражданина Украины сделали санкционным.

Заблокировали один из самых популярных интернет-сайтов, состоявшийся, успешный творческий проект, который не оставлял равнодушным украинские власти и часто помогал разоблачать фарисейство правителей.

А на следующий день мы открыли strana.news и сайт заблокировали уже не заморачиваясь решениями СНБО и указами президента.

Эти санкции являются очевидно незаконными. Санкции не могут вводиться против граждан Украины за исключением случаев по обвинению в терроризме, которые нам никогда не предъявляли.

Санкции не могут в принципе вводится против СМИ - депутаты во время работы над законом о санкциях исключили этот пункт из текста законопроекта. Что хорошо всем известно и есть в стенограмме.

Поэтому введение санкций СНБО против нас, также как и против других СМИ - это беспредел и путь к диктатуре.

Понятно, что против "Страны" и главного редактора Игоря Гужвы ввели санкции в отместку за наши публикации о зарплатах в конвертах, о большой стройке, об Омане, о тайной вип-вакцинации элиты и о многом другом.

Но есть и другая, еще более важная цель - запугать все остальные СМИ. Показав им, что в течение нескольких часов можно заблокировать не только телеканалы, но и интернет-сайты.

Это сигнал всем журналистам и владельцам медиа, чтоб были послушными.

Поэтому я призываю комитет Рады по свободе слова обозначить свою позицию по беспределу с блокированием нашего сайта и других СМИ и выступить с однозначным осуждение внесудебных расправ и уничтожения свободы слова в нашей стране".

Глава комитета по свободе слова, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич после выступления Светланы Крюковой заявил, что блокировать СМИ в Украине можно только по решению суда.

После этого он вынес на голосование такое предложение: осудить практику блокирования СМИ по решению СНБО. Но проголосовал "за" только один Шуфрич. Остальные три члена комитета воздержались (в комитете большинство у "слуг народа").

Второе предложение внёс "слуга народа" Сергей Швец: комитет обратится в СНБО с просьбой предоставить информацию о причинах и основаниях решения о введении санкций и блокировке изданий.

"В той части, которая не имеет грифа гостайны, комитет проинформирует об этом издания "Страна" и "Шарий.net". СНБО обязан в установленный законом срок отреагировать", - заявил Швец.

Также комитет обратится в СНБО по поводу оснований введения персональных санкций против Игоря Гужвы, главного редактора "Страны", а также директора "Шарий.net" Аллы Бондаренко.

Это предложение поставили на голосование. За - три члена комитета, воздержался один Нестор Шуфрич.

Шуфрич заявил, что лично он был за то, чтобы принять решение и выдать резолюцию с осуждением санкций против издания "Страна" и "Шарий.net" уже сегодня.

Но комитет согласился лишь обратиться в СНБО с запросом об основании введения санкций.

"Страна" ожидала подобного решения. Большинство в комитете по свободе слова - это "слуги". Поэтому вряд ли бы они голосование за осуждение беспредельных санкций СНБО. Фактически депутаты от "слуг", которые заблокировали решение об осуждении блокировки СМИ стали подельниками Зеленского в его преступных действиях по уничтожению свободы слова в Украине", - комментирует ситуацию главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Напомним, атака власти на "Страну" продолжается с 20 августа. Решением СНБО были введены санкции против главного редактора Игоря Гужвы и компаний - издателей "Страны".

В этот же день компания-регистратор незаконно заблокировала доменное имя "Страны" - strana.ua (даже до выхода указа президента). А потом власти обязали провайдеров заблокировать и новый адрес нашего сайта - strana.news. Тоже по беспределу: такого адреса в списке санкций Совбеза нет. Но его все равно закрыли - хотя и не все провайдеры подчинились незаконному решению.

В чем именно оно незаконное - "Страна" уже детально разбиралась с юристами. Редакция "Страны" обратилась к международным организациям с просьбой о поддержке.

И вскоре последовала реакция Европы. В поддержку "Страны" выступили сразу в двух европейских инстанциях - ОБСЕ и Совете Европы.

На днях Управление Верховного комиссара ООН выпустило очередной доклад, в котором осудило украинскую власть за закрытие независимых медиа, назвав это нарушением прав человека. Также в ООН потребовали от украинских властей разрешить вещание закрытых телеканалов и приостановить санкции, пока не будут предъявлены достаточные обоснования решений судов.