В пятницу 20 августа секретарь СНБО Данилов неожиданно объявил о применении новых санкций. В том числе и к Игорю Гужве, главному редактору интернет-газеты "Страна" и компаниям-учредителям самого издания.

Вечером в тот же день сайт "Страна.ua" был заблокирован. Поначалу к нему закрыли доступ отдельные интернет-провайдеры, не дожидаясь публикации указа о введении санкций. Затем поздно вечером был вообще закрыт доступ к домену strana.ua.

Сайту "Страна.ua" пришлось срочно регистрировать новый домен и переносить туда всю информацию. Новый домен называется strana.news, он расположен в доменной зоне ".news" и поэтому находится вне сферы доступа украинской власти.

В тоже время уже в понедельник его вновь начали блокировать провайдеры по распоряжению властей.

Главред "Страны" Игорь Гужва сообщил, что будет оспаривать в суде указ Зеленского о санкциях против издания.

Были ли вообще какие-либо законные основания для указов о запрете интернет-СМИ, разбиралась "Страна".

Продолжая дело Порошенко

В случае "Страны" интернет-провайдерам было предписано блокировать доступ к следующим веб-ресурсам: https://strana.ua, Facebook.com/gazetastranaua, @stranaua, vk.com/stranaua, ok.ru/stranaua.

Источник: president.gov.ua

Проблема в том, что в Законе "О санкциях" нет такого вида санкций как "блокировка доступа к веб-ресурсам". Эту формулировку Зеленский скопировал из указа Порошенко 2017 года о запрете соцсетей "Вконтакте", "Одноклассники" и поисковика "Яндекс":

В мае 2020 года президент Зеленский продлил действие указа Порошенко о запрете российских сайтов и соцсетей. А теперь под санкции попали украинские граждане и интернет-ресурсы.

Дважды запрещенные

Абсурдно выглядит запрет на доступ к веб-ресурсам vk.com/ stranaua и ok.ru/stranaua. Это адреса "Страны в соцсетях "Вконтакте" и "Однокласники".

Данные соцсети и так уже запрещены со времен Порошенко. Получается, что аккаунты "Страны" в соцсетях Зеленский запретил уже дважды.

Первый раз – в 2020 году, когда повторил общий запрет соцсетей времен Порошенко. Теперь аккаунты запрещены во второй раз, отдельно в новом указе, посвященном конкретно "Стране".

Абсурдным выглядит и перечень других санкций (кроме блокировки веб-ресурсов), примененных к "Стране". К примеру, лицам, подпавшим под санкции, запретили:

транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины;

действие специальных разрешений на пользование недрами;

участие в приватизации, аренде государственного имущества;

заходы иностранных невоенных судов и военных кораблей в воды и порты Украины;

заходы воздушных судов в воздушное пространство Украины и посадку на территории Украины:

Источник: president.gov.ua

Какое отношение к деятельности интернет-СМИ имеет заход военных кораблей в порты – остается только догадываться.

Разгадка может быть простой: список этих санкций дословно совпадает со многими пунктами Закона "О санкциях". Другими словами, клерки из офиса Зеленского, готовившие текст указа, просто скопировали пункты из закона:

Источник: president.gov.ua

Похоже, авторы текста указа вообще не задумывались о его смысле.

Принципам не соответствует

По указу Зеленского, к издателю интернет-СМИ должны применяться самые абсурдные санкции из Закона "О санкциях". А вот ключевая санкция – блокировка веб-ресурсов – законом вообще не предусмотрена.

Предписание блокировать доступ к веб-ресурсам – это конкретизация довольно размытой нормы Закона "О санкциях", согласно которой можно применять некие "другие санкции" (кроме конкретно указанных в этом законе), если они "соответствуют принципам применения, установленных этим законом".

Принципы применения санкций перечислены в статье 3 закона: это законность, прозрачность, объективность, соответствие цели и эффективность:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Такой вид санкций как "блокировка веб-ресурсов" вообще не предусмотрен украинским законодательством. Поэтому данная санкция не соответствует, как минимум, принципу законности. Следовательно, и на основании закона "О санкциях" такая блокировка применяться не может.

Приложением к указу идут тексты самих решений СНБО. Вот текст указа № 376 в отношении "Страны" и ее главреда:

Источник: president.gov.ua

В приложениях к решениям СНБО содержатся списки конкретных юридических и физических лиц, к которым применены санкции.

Так, вместе с Игорем Гужвой, под санкции попали его бывшая жена, три фирмы, а также директор одной из фирм.

СМИ не запрещал даже Порошенко

"Страна" уже публиковала анализ процедуры принятия закона "О санкциях", который был принят в 2014 году при президенте Порошенко. Поначалу в тексте законопроекта были предусмотрены "драконовские" санкции против СМИ:

запрет или ограничения ретрансляции теле- и радиоканалов;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение деятельности СМИ и других субъектов информационной деятельности, в том числе в сети Интернет:

Источник: rada.gov.ua

Однако выступивший в Раде премьер-министр Арсений Яценюк, согласно стенограмме заседания, призвал исключить из законопроекта эти санкции.

"Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией", - заявил тогда Яценюк:

Источник: rada.gov.ua

Из обсуждения закона в августе 2014 года четко понятно, что законодатель из-под его действия сознательно убрал СМИ. Теперь же президент Зеленский, по сути проигнорировал волю законодателя, и применил санкционный закон там, где сами законодатели выступили против его применения.

Получается, что президент Зеленский осмелился сделать то, на что не решался даже Порошенко – применить закон "О санкциях" для закрытия СМИ.

Интернет-СМИ приравняли к террористам

Еще один нюанс: юридические основания для наложения санкций на СМИ и их владельцев весьма сомнительны. Дело в том, что статьей 2 закона "О санкциях" был установлен четкий и ограниченный список лиц, к которым они могут применяться. В этот список попали:

иностранные государства;

иностранные юридические лица;

юридические лица, находящиеся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента;

иностранцы, лица без гражданства;

субъекты, осуществляющие террористическую деятельность.

Ни под один из этих пунктов ни интернет-СМИ, ни их владельцы не подпадают. Все они граждане Украины, учредители у всех фирм – украинские, и все они, очевидно, не ведут террористическую деятельность.

Таким образом, введение санкций против "Страны", очевидно, является незаконным. Такого же мнения придерживаются многие видные юристы, с которыми пообщалась наше издание. С ними можно ознакомиться здесь.