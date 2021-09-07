В Украину прибыли французские сенаторы, они посетили студию "Першого Незалежного" и ознакомились с ситуацией с незаконным закрытием в Украине оппозиционных медиа: каналов "112 Украина", Zik, NewsOne, а также изданий "Страна" и "Шарий.net".

Об этом сообщает "Перший Незалежний".

С журналистами закрытых украинской властью медиа встретились секретарь Сената, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэль Геррио и вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле.

Журналисты передали сенаторам письмо с просьбой обратить внимание на беспрецедентное притеснение свободы слова в Украине.

"Свобода слова - это фундамент любой демократической страны, и в таких государствах есть судебные процедуры для тех случаев, если СМИ или журналисты виноваты в чем-то. Привлекать их к ответственности можно только через легальные процедуры. Политический мотив не может быть основой для закрытия телеканала", - заявил по итогам встречи Жоэль Геррио.

Его коллега Натали Гуле заявила, что они передадут письмо Союзу журналистов Франции и международным организациям.

"Мы уважаем суверенитет Украины, но любые неюридические меры открывают двери для тоталитарного режима", - сказала Гуле.

Напомним, нардеп Шуфрич в Раде прокомментировал блокировку "Страны" и заявил, что сайт закрыли, чтобы людям не говорили правду.

Также мы писали о том, что комиссия ПАСЕ по правам человека намерена осенью активизировать борьбу с ущемлением свободы слова в Украине.