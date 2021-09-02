Глава мониторингового комитета ПАСЕ и докладчик по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов Штефан Шеннах заявил, что осенью комиссия по правам человека будет активно работать над вопросом ущемления свободы слова в Украине, передает "Перший незалежний".

По словам Шеннаха, Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине. А комиссия ПАСЕ по правам человека будет добиваться прекращения безнаказанности преступлений против журналистов.

"В течение многих лет Украина славится жестокими преступлениями против журналистов. в частности убийствами. Президенты меняются, но эти преступления не расследуются. Комиссия по правам человека будет работать, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов, я с ними буду делать это совместно. И мы можем подключить Европарламент к этой дискуссии. чтобы создать давление и дать понять: оправдания для убийства журналистов не существует ", - заявил Шеннах.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились за помощью в ООН.

Также мы сообщали, что напавшего на журналистов "17 канала" в 2016 году военного капелана "Правого сектора" осудили на 7 лет.