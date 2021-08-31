Сотрудники незаконно закрытых решением СНБО украинских телеканалов и сайтов, в том числе "Страны", написали обращение к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором попросили уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на власти и лично президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в обращении журналистов к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Страна" приводит полный текст письма:

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Госпожа Верховный комиссар!

Коллективы сотрудников незаконно закрытых решением Совета национальной безопасности и обороны телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK, сотрудники телеканала "Перший Незалежний", вещание которого было цинично прервано через час после начала эфира преступными действиями СБУ, а именно по письму заместителя председателя спецслужбы, журналисты изданий "Страна.ua" и "Шарий.net", закрытых незаконным введением санкций, журналисты канала КРТ, которому власти незаконно аннулировали лицензию, а также журналисты других изданий объединились, чтобы выразить Вам свое уважение и обратиться к Вам с просьбой уделить внимание вопросу ненадлежащего состояния обеспечения свободы слова в Украине, следствием чего стало незаконное закрытие украинскими властями ряда медиа в стране.

Грубо нарушив принцип верховенства права, украинские власти запретили трансляцию четырех влиятельных телевизионных каналов и ряда онлайн-медиа. Сегодня это решение получает все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, а новости о закрытии телеканалов и интернет-изданий уже опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

Мы благодарны Вам за осуждение закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, ведь это действительно противоречит международным стандартам в области прав человека. И также приветствуем требование ООН к украинским властям разрешить вещание телеканалов и приостановить санкции, пока не будут предъявлены достаточные обоснования решений судов.

Однако украинская власть пренебрегает не только мнением мирового журналистского сообщества, профильных международных организаций и известных политиков и экспертов, но даже мнением такой авторитетной международной организации, как ООН.

Журналисты незаконно закрытых медиа просят Вас уделить внимание этой проблеме и по возможности повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

Мы уверены, что обсуждение этого вопроса станет прекрасной демонстрацией того, что защита свободы слова и обеспечение прав и свобод человека являются главной ценностью и главной предпосылкой для создания здорового демократического общества в Украине.

Хотим коротко сообщить Вам о главных обстоятельствах закрытия СМИ в Украине.

В начале февраля без каких-либо юридических оснований украинская власть закрыла телеканалы "112 Украина", NewsОne и ZIK. Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако мы не сдались и создали новый телеканал – "Перший Незалежний", который объединил коллективы "112 Украина", NewsОne и ZIK.

26 февраля телеканал начал вещание, однако по указанию властей через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, и наше спутниковое вещание было отключено вопреки ранее достигнутым соглашениям о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований нам отказали в праве на работу и лишили доступа к нашей аудитории.

30 июля 2020 года власти аннулировали лицензию на вещание телеканалу КРТ после трансляции государственного праздничного мероприятия в Беларуси.

Позже, 20 августа, власти аналогично заблокировали работу еще двух популярных в Украине онлайн-медиа – "Страна.ua" и "Шарий.net".

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине.

Мы, как журналисты, хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку происходящему вокруг наших СМИ.

С уважением,

коллективы незаконно закрытых украинских СМИ

"Перший Незалежний"

"Страна.ua"

"Шарий.net"

ZIK

NewsОne

"112Украина"

КРТ

Отметим, что на днях Управление Верховного комиссара выпустило очередной доклад, в котором осудило украинскую власть за закрытие независимых медиа, назвав это нарушением прав человека. Также в ООН потребовали от украинских властей разрешить вещание закрытых телеканалов и приостановить санкции, пока не будут предъявлены достаточные обоснования решений судов.

Напомним, ранее журналисты закрытых украинских телеканалов написали письмо к Байдену.