Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Айрин Хан обратилась к правительству Украины по поводу закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Она считает, что такое решение может ограничивать право на свободу выражения мнения и право на информацию. И призвала власти ответить, на каком основании были запрещены каналы.

Обращение датировано еще 21 июнем, но опубликовано было только 20 августа.

В начале обращения Хан напомнила обстоятельства, при которых каналы прекратили вещание, а против их владельца Тараса Козака ввели персональные санкции.

"Я обеспокоена тем, что наложенные персональные санкции оказали серьезное неблагоприятное воздействие на право на свободу выражения мнения, включая право на информацию, защищаемое Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП)", - написала Хан.

И добавила, что "любое ограничение свободы выражения мнения или информации, которое правительство пытается оправдать соображениями национальной безопасности или борьбы с терроризмом", должно проводиться на законных основаниях, в ходе надлежащей правовой процедуры и с возможностью апелляционного пересмотра.

"Я обеспокоена тем, что решение не демонстрирует необходимости и соразмерности предпринятых действий, в частности, из-за отсутствия четкого указания конкретных угроз, которые телеканалы могут представлять для национальной безопасности", - заявила представитель ООН.

Также она заметила, что тотальные ограничения права на информацию не служат борьбе с терроризмом и не решают проблемы дезинформации.

Кроме того, она усомнилась в законности процедуры, используемой для ограничения выражения мнений.

"С озабоченностью отмечаю, что решение об ограничении права на информацию не было принято независимым и беспристрастным органом. Я также обеспокоена тем, что это решение, по-видимому, не дает четких указаний на угрозы, исходящие от программ, транслируемых на трех телеканалах", - еще раз отметила Хан.

В конце она выдвинула к правительству три требования:

предоставить любую дополнительную информацию и/или комментарии по ее обвинениям;

пояснить правовые основания для санкций, включая то, насколько они совместимы со стандартами законности, необходимости и соразмерности, предусмотренными статьей 19(3) МПГПП;

дать подробности о том, подавал ли Козак жалобу, и если подавал, то каковы результаты судебных или других расследований по ней; если же жалоба осталась без ответа, объяснить, почему.

Хан отвела на ответ 60 дней. Пока неизвестно был ли он дан, хотя срок уже истек.

Зимой после введения санкций против Козака "Страна" подробно анализировала, зачем Зеленский с помощью СНБО закрыл три неугодных власти канала.

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