Журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором попросили о встрече с ней.

Об этом сообщается на сайте канала "Перший Незалежний".

Приводим полный текст письма:

"Ее Превосходительству, доктору Ангеле Меркель,

Канцлеру Федеративной Республики Германия

Ваше Превосходительство,

Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК" пользуются этой возможностью для того, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью.

Грубо нарушив принцип верховенства права, украинская власть запретила трансляцию трех ведущих телевизионных каналов - сегодня это решение получает все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций. Для нас будет честью встретиться с Вами, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине.

Мы уверены, что Ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека.

В случае невозможности такой встречи из-за плотного графика Вашего визита в Украину, просим Вас отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг наших телеканалов, и инициировать обсуждение этого вопроса в профильных европейских институтах.

Вкратце главные обстоятельства закрытия телеканалов можно описать следующим образом:

В начале февраля без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако мы не сдались и создали новый телеканал "Перший Незалежний", который объединил коллективы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК".

26 февраля телеканал начал вещание, однако, по указанию властей, через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, в результате чего наше спутниковое вещание было отключено, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований нам было отказано в праве на работу, и мы были лишены доступа к нашей аудитории.

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку тому, что происходит вокруг наших телеканалов.

С уважением, коллектив телеканала "Перший Незалежний".

Напомним, в начале февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях.

Вчера СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Сегодня Зеленский подписал указ о введении санкций против "Страны".