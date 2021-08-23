Сегодня, 23 августа, в день проведения учредительного саммита "Крымская платформа", в 19:00 несколько сотен журналистов незаконно закрытых каналов выйдут на митинг. Протест состоится под зданием Национальной оперы, где находятся участники "Крымской платформы".

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Журналисты закрытых украинских каналов выйдут на митинг. Фото: "112 Украина"

Журналисты намерены обратиться к международным лидерам, чтобы они помогли остановить давление на свободу слова в Украине, которое совершается под указкой президента Владимира Зеленского и СНБО.

На митинг придут журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", Newsone, Zik, "Перший Незалежний". Они будут отстаивать не только свое право на вещание, а также других незаконно закрытых и попавших под санкции изданий. Среди таких - телеканал "Наш", "Страна.ua", sharij.net и многие других.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала "Наш". Сегодня сотрудники телеканала "НАШ" вышли на акцию протеста с целью привлечь внимание участников международного саммита "Крымская платформа", к попыткам власти закрыть их телеканал.

Кроме этого, 20 августа СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Уже 21 августа Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Однако, Игорь Гужва заявил, что со следующей недели начнется работа по оспариванию в суде указа президента Владимира Зеленского.