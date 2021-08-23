Сотрудники телеканала "НАШ" вышли на акцию протеста с целью привлечь внимание участников международного саммита "Крымская платформа", к попыткам власти закрыть их телеканал.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Акцию трудовой коллектив телеканала хотел провести под стенами КВЦ "Парковый", где и проходит международный саммит "Крымская платформа", но солдаты Национальной гвардии заблокировали сотрудников телеканала на Парковой алее.

Владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев заявил, что телеканал обратился во все возможные международные инстанции, чтобы привлечь их внимание к попыткам украинской власти узурпировать свободу слова в Украине.

"Мы уверены, что подобные поступки никак не помогут реинтегрировать Донбасс, а наоборот. Формирования образа нашей страны как тоталитарной, только отталкивает внешних инвесторов и наших граждан, которые могли бы стать частью Украины и вернуть территориальную целостность",- заявил Мураев.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала "Наш".

Решение связано с трансляцией телеканалом эфира при участии экс-народного депутата и лидера запрещенной в Украине коммунистической партии Петра Симоненко. В словах Симоненко Нацсовет увидел "выражения, которые имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти".