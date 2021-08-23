Появилась реакция в западных СМИ на закрытие "Страны".

В публикациях акцентируют внимание на том, что в Украине по указке Зеленского заблокировали влиятельный оппозиционный новостной сайт.

"Зеленский заблокировал оппозиционный сайт", - с таким заголовком вышла статья о ситуации со "Страной" на Deutsche Welle ("Немецкая волна").



"В феврале закрыли три телеканала, а теперь президент Зеленский ввел санкции против новостного сайта strana.ua. Юристы критикуют это решение за отсутствие правовой основы", - пишет немецкий сайт.



"В Украине президент Владимир Зеленский заблокировал влиятельный оппозиционный новостной сайт strana.ua. Соответствующий указ был опубликован в субботу. Основанием для этого являются санкции, введенные Советом национальной безопасности в отношении главного редактора Игоря Гужвы, который с 2018 года живет в изгнании в Австрии, и его компаний, говорится в сообщении. Запрет был основан на представлении секретной службы СБУ, которая подчиняется Зеленскому.

В своем заявлении СБУ назвало журналистов "пророссийскими пропагандистами". Более подробная информация о причинах не приводится со ссылкой на конфиденциальность. Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко раскритиковал блокировку. "Внесудебное блокирование оппозиционных СМИ - это отказ от юридических гарантий независимости прессы", - сказал он.

Гужва заявил, что журналистская работа будет продолжена, несмотря на карательные меры. "Это не имеет значения. При Петре Порошенко меня посадили в тюрьму. При Зеленском заблокировали сайт".

"Порошенко был президентом до Зеленского. Сайт пока переехал на новый домен strana.news", - пишет Deutsche Welle.

Deutsche Welle пишет о закрытии Зеленским оппозиционного интернет-сайта

Юристы считают санкции, введенные Зеленским без каких-либо судебных оснований против граждан Украины с начала года, незаконными, отмечает один из крупнейших порталов Германии.

В Венгрии о закрытии "Страны" написал ведущий экономический и политический еженедельник HVG (Heti Világgazdaság – "Еженедельная мировая экономика").

"Президент Украины Владимир Зеленский в субботу запретил русскоязычный оппозиционный новостной портал strana.ua. Указ об этом Зеленский подписал в субботу. Причина такого шага в том, что Совет национальной безопасности ввел санкции в отношении главного редактора новостного портала Игоря Гужвы, который ранее получил убежище в Австрии, и его компаний. Инициатором запрета новостного портала является Служба безопасности Украины, которая подчиняется главе государства.

В своем заявлении СБУ назвала журналиста "пророссийским пропагандистом", но не предоставила дополнительной информации о причинах запрета strana.ua, сославшись на секретность. Резко раскритиковал официальную меру глава Ассоциации журналистов Украины Сергей Томиленко. "Блокирование оппозиционной прессы в обход суда означает отказ от юридических гарантий независимости СМИ", - подчеркнул он. Гужва заявил, что продолжит журналистскую деятельность, несмотря на запрет. Кстати, новостной портал временно переехал на strana.news", - пишет HVG.

О закрытии "Страны" пишут также во Франции.

Новостной портал La Minute написал что в Украине "запретили влиятельный оппозиционный новостной сайт из-за санкций против его редактора, согласно решению, подписанному президентом Владимиром Зеленским, которое было обнародовано в субботу".

Напомним, в пятницу, 20 августа, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о применении санкций к Игорю Гужве, главному редактору интернет-газеты "Страна" и компаниям-учредителям самого издания. Зеленский уже подписал указ о введении их в действие.

Ранее на введенные в отношении "Страны" и Игоря Гужвы санкций свою поддержку "Стране" решили выразить коллеги из Латинской Америки.