В Афганистане около 500 местных журналистов, работавших на финансируемые США СМИ, не смогли эвакуировать. Теперь они опасаются за свою судьбу и вынуждены скрываться.

Об этом сообщает NBC News.

В частности, местный корреспондент "Голоса Америки" Айша Танзим рассказала, что женщины-репортеры просто боятся выходить из дома, а одного мужчину-журналиста в Афганистане уже избили палками.

По данным NBC News в Афганистане на текущий момент может оставаться около 500 репортеров-афганцев, которые работали на спонсируемые США издания.

Как сообщала "Страна", талибы в Кабуле слезоточивым газом разогнали протестный марш женщин, есть жертва. Кроме слезоточивого газа, талибы также устроили стрельбу в воздух, чтобы разогнать демонстранток. Одну из активисток убили.

Также мы писали о том, что эвакуированный из Афганистана мальчик умер от отравления грибами в Польше. Власти опровергли слухи о том, что беженцев просто не кормили и они были вынуждены искать еду в лесу.

Напомним, как председатель афганской общины в Киеве Наим Мохаммад охарактеризовал условия жизни беженцев из захваченного талибами Афганистана в Украине.