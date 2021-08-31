Президент США Джо Байден 31 августа выступил с обращением по поводу, как выразились в Белом доме, "окончания войны в Афганистане". В своей речи он заявил, что вывод войск США завершает эпоху попыток переустроить другие страны.

Также президент назвал операцию эвакуации американских войск "невероятно успешной". Он сообщил, что из страны удалось вывезти всех граждан США, которые пожелали уехать. Сейчас там остались не более 200 американцев.

Байден также признался, что, принимая решение о выводе войск, рассчитывал на 300-тысячную афганскую армию, однако ошибся.

По словам главы Белого дома, у США был сложный выбор: пойти на эскалацию конфликта либо покинуть Афганистан.

Слова главы Белого дома об окончании эпохи попыток переустроить страны прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны.

"Заявление звучит сенсационно. Но вряд ли его стоит примерять на другие страны, в которых влияние американцев очень сильно (включая Украину). Байден просто повторил то, что ранее говорил Блинкен: Вашингтон закрывает эпоху имперских войн, которую начал Буш 20 лет назад. Силой оружия они теперь нигде ничего менять не хотят: это дорого, непопулярно среди американцев и неэффективно (как показал пример Афганистана). Но все другие методы удержания и усиления влияния будут использоваться по-прежнему", - резюмировал канал.

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