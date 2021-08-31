В Министерстве иностранных дел Украины пообещали вывезти из Афганистана всех желающих граждан нашей страны после 31 августа.

Отметим, накануне в Пентагоне объявили о завершили вывода из захваченного талибами Афганистана своих военных. Это произошло за день до крайнего срока, ранее установленного президентом США Джо Байденом. Американский лидер обещал ранее вывести войска до 31 августа.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко сообщает "Укринформ".

Он заявил, что ведомство работает круглосуточно и не оставит никого на произвол судьбы. По словам Николенко, посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь, чтобы эвакуировать.

При этом Николенко добавил, что вопросы безопасности в Афганистане продолжают расти.

Спикер МИД также добавил, что по поручению главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы дипломаты разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, а также возможность при этом использования другие аэропорты или наземные маршруты.

Напомним, сегодня сообщалось, что глава Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи признал, что США не успели эвакуировать из захваченной страны талибами всех гражданских лиц.

Также мы рассказывали, что днем ранее в Одессу из Кабула прилетели более ста эвакуированных граждан Афганистана.