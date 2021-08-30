В понедельник, 30 августа, в Одессу из захваченной талибами афганской столицы - Кабула, где накануне прогремел очередной мощный взрыв, прибыли более ста эвакуированных граждан Афганистана. По прибытию в город всем сделали тесты на коронавирус. Разместили беженцев члены афганской общины у себя дома.

Об этом пишет "Думская".

По данным издания, среди прибывших беженцев 48 взрослых и 85 детей. Самому младшему - семь дней. Как пишет издание, малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации.

По данным издания, жаловались на плохое самочувствие, им даже вызвали медиков, а после - госпитализировали.

Начальник Главного управления ГМС Украины в Одесской области Елена Погребняк рассказала, почему для размещения беженцев выбрали именно Одессу. По ее словам, афганская община, которая находится в этом городе "со времен вывода из Афганистана советских войск", вызвалась пристроить соотечественников.

Кроме того, прибывшие из афганской столицы беженцы показали видео, на котором толпы людей хотят уехать из захваченного города.

Напомним, Украина эвакуировала 400 человек из Кабула на трех самолетах.

Между тем, ситуация в Кабуле обостряется. Утром в 30 августа по аэропорту нанесли ракетный удар. ПВО американцев удалось перехватить пять ракет. США считают, что за атакой стоят террористы ИГИЛ.