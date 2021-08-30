США и их союзники по НАТО спешно покидают Афганистан, но, как и обещал президент Джо Байден, наносят ответные удары по предполагаемым организаторам атаки на аэропорт Кабула, в результате которого погибло американских 13 солдат.

Вчера, 29 августа, американские ВВС нанесли ракетно-бомбовой удар по Кабулу в результате которого погибли девять человек, все они были родственниками и принадлежали к одной семье.

Об этом передает канал CNN со ссылкой на одного из выживших родственников. Самое печальное, что среди жертв ответного налета окзались шестеро детей, а самым младшим было всего по 2 года.

Американские беспилотники уничтожили в Кабуле авто со взрывчаткой, которую намеревались использовать в очередном теракте боевики группировки "Исламское государство в Хорасане" (одна из группировок "ИГИЛ" - Ред.).

Однако, вместе с двумя уничтоженными машинами террористов, ракеты частично разрушили и жилой дом, что и привело к трагедии.

Ранее "Страна" в материале, "Афганское фиаско" выяснила, какими будут последствия терактов в Кабуле для мира и примет ли теперь Байден Зеленского, встречу с которым перенесли уже на 1 сентября.