Утром в понедельник, 30 августа, по аэропорту Кабула был нанесен ракетный удар. ПВО американцев удалось перехватить пять ракет. США считают, что за атакой стоят террористы ИГИЛ.

Об этом сообщает CNN.

Официальный представитель США рассказал журналистам, что система защиты C-RAM, предназначенная для защиты сухопутных войск от ракет, артиллерии и минометов, установленная ​​в аэропорту, перехватила ракеты. По словам чиновника, по предварительным данным, никто не пострадал.

Американцы предполагают, что ракеты выпустили террористы ИГИЛ, однако эта информация еще проверяется.

В Белом доме сообщают, что глава американского государства Джо Байден уже проинформирован о происшествии.

Напомним, "Страна" писала о том, что 29 августа в Кабуле, в районе аэропорта, прогремел взрыв. Позже стало известно, что ракетный удар по Кабулу нанесли США. Целью американцев был террорист-смертник, который хотел подорвать себя в аэропорту.

Также мы писали, что, по данным местных СМИ, в результате удара по Кабулу погибли два человека, трое пострадали. Согласно другой информации, число пострадавших достигло шести.