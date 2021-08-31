США в ночь на вторник окончательно завершили свою 20-летнюю миссию в Афганистане. Последний борт американских ВВС за 10 минут до наступления 31 августа покинул территорию страны. Талибы, контролирующее большую часть страны, громко отмечают это событие.

В связи с этим крупнейшие западные СМИ вышли с анализом - как и почему "Талибану" удалось так быстро захватить власть.

Они выпустили объемные материалы о том, как сдавали Кабул и бежал афганский президент, что происходило в Белом доме и в чем причина бесславного ухода американцев.

"Страна" проанализировала содержание статей The New York Times и Washington Post.

Три фактора разгрома афганской армии

Газета The New York Times взяла интервью у афганского командос - генерала Сами Садата. Он руководил корпусом Афганской национальной армии на юго-западе.

Афганскую армию тренировали американцы - чтобы было кому сопротивляться талибам на земле, где сами Штаты во избежание потерь активностей проявляли мало. А с решением США покинуть страну, афганская армия приобретала ключевое значение.

Но что в итоге получилось из этого - становится понятно из рассказа местного генерала. Сами Садат рассказал, что многие сражались доблестно, но и американское, и афганское руководство подвело местных солдат.

"Две недели назад, во время боев за удержание южного города Лашкаргах от талибов, президент Ашраф Гани назначил меня командиром афганского спецназа, самых элитных бойцов страны. Я неохотно покинул свои войска и прибыл в Кабул 15 августа, готовый к бою - не зная, насколько плоха уже была ситуация. Затем господин Гани возложил на меня дополнительную задачу по обеспечению безопасности Кабула. Но у меня не было даже шанса: талибы приближались, а Гани бежал из страны", - рассказывает генерал.

По его словам, бегство Гани положило конец усилиям по заключению соглашения о переходном периоде с талибами, которое позволило бы удержать город и помочь с эвакуацией. Вместо этого начался хаос, который привел к драматическим сценам в аэропорту Кабула.

"Именно в ответ на эти сцены господин Байден сказал 16 августа, что афганские силы потерпели крах, "иногда даже не пытаясь сражаться". Но мы сражались, храбро, до конца. За последние 20 лет мы потеряли 66 000 военнослужащих; это одна пятая часть наших предполагаемых боевых сил", - говорит афганский генерал.

Так почему же афганские вооруженные силы потерпели крах? Сами Садат представил несколько вариантов ответа на этот вопрос.

Во-первых, провал предопределило мирное соглашение бывшего президента Дональда Трампа с талибами в Дохе в феврале 2020 года. По нему стало ясно, что американцы окончательно уходят - а это вдохнуло силы в талибов и деморализовало противостоящих им афганцев.

Во-вторых, афганцы потеряли материально-техническую поддержку со стороны подрядчиков - читай: американских оборонных компаний - критически важную для боевых операций.

В-третьих, коррупция в правительстве Гани, которая дошла до высшего военного руководства и подрывала силы на местах.

Крайне поучительные факторы и для Украины.

Соглашение по "Северному потоку-2" показало, что США с легкостью приносят интересы своих малых союзников в жертву более высоким соображениям и политическому моменту. Также Киев не видел и сотой доли тех материальных инвестиций в оборону, которые имел Афганистан. Ну, и, конечно, коррупция, которая разъедает управление войсками, у нас тоже никуда не делась (поскольку она никуда не делась и в остальных сферах).

Как обрубили поддержку афганцам

Но вернемся к афганскому генералу. Он рассказывает, что обучение афганских солдат по стандартам армии США без материально-технической базы американской армии оказалось фатальным. "Мы потеряли свое превосходство над талибами, когда наша воздушная поддержка иссякла, а боеприпасы закончились", - объясняет Садат.

Понятно, что талибы воевали по другим принципам и умели обходиться без технических новинок последних поколений. Но к такой войне и сами американцы были не готовы. Тем не менее, они в одночасье просто перестали оказывать афганской армии любую техническую поддержку.

"Подрядчики обслуживали наши бомбардировщики, штурмовики и транспортные самолеты на протяжении всей войны. К июлю большинство из 17 000 подрядчиков ушли. Техническая проблема теперь означала, что самолет - вертолет Black Hawk, транспортный C-130, разведывательный беспилотник - не поднимутся больше в воздух", - говорит Сами Садат.

Подрядчики также забрали с собой запатентованное программное обеспечение и системы вооружения. Они физически удалили систему противоракетной обороны афганского вертолета. Исчез доступ к программному обеспечению, с помощью которого армия Афганистана отслеживала свои машины, оружие и личный состав. Разведывательная информация о целях в реальном времени тоже исчезла.

Талибы воевали с помощью снайперов и самодельных взрывных устройств, в то время как афганцы лишились возможности применять оружие с воздуха и с лазерным наведением. "А поскольку мы не могли пополнять запасы на базах без вертолетной поддержки, солдаты часто не имели необходимых инструментов для ведения боевых действий. Талибы захватили многие базы; в других местах сдавались целые подразделения", - говорит афганский генерал.

Противник видел развал обороны и продолжал наращивать темпы наступления. Авиация американцев следила за этим довольно безучастно.

"Последние дни боев были сюрреалистичными. Мы вели интенсивные перестрелки на земле с талибами, а американские истребители кружили над головой, фактически являясь зрителями...

Загнанные огнем талибов, мои солдаты слышали самолеты и спрашивали, почему они не оказывают поддержку с воздуха. Моральный дух был подорван. По всему Афганистану солдаты перестали воеват", - рассказывает Садат.

Как США покрывали коррупцию в Афганистане

К разгрому материально-технической базы и отключению от поддержки с воздуха добавилась застарелая проблема коррупции в афганском генералитете.

Воровство, как считает Садат, происходило при попустительстве американцев.

"Американцы могли сделать очень многое по фактам задокументированной коррупции, которая пронизала всё в нашем правительстве и армии. Это действительно наша национальная трагедия. Так много наших лидеров - в том числе и в армии - были назначены благодаря личным связям, а не своим заслугам", - говорит Садат.

Эти назначения имели разрушительное воздействие на армию. Перебои с поставками продовольствия и топлива - результат коррупции при распределении контрактов - разрушили моральный дух войск.

Знакомая до боли картина и по Украине, чью армию реформируют под надзором США уже восьмой год.

"Нас предали политики и президенты. Это была не только афганская война, это была международная война, в которой участвовали многие военные. Одной армии, нашей, было бы невозможно взять на себя эту работу и сражаться. Это было военное поражение, но оно стало следствием политического провала", - закончил свой рассказ генерал.

Как на самом деле происходил захват Кабула

Издание Washington Post, в свою очередь, подготовило расследование обстоятельств, которые предшествовали сдаче Кабула талибам.

Американские журналисты пишут, что между Белым домом и "Талибаном" была достигнута договоренность о передаче столицы в обмен на контроль над аэропортом до 31 августа.

Washington Post подробно описывает период сдачи Кабула, как и почему бежал президент Гани, что в это время происходило в Белом доме. Этот рассказ во многом совпадает с тем, о чем говорил генерал Садат.

По данным газеты, к борьбе с талибами личный состав был готов. Но командование почему-то не форсировало подготовку к обороне. Офицер афганской службы безопасности рассказал, что его командир на предложение укрепить один из блок-постов на въезде в город заявил: "Можно это сделать через несколько дней".

Но уже через несколько часов КПП были захвачены. И сразу после этого президент Гани бежал из страны. "Страна оказалась на пути к хаотическому, разрушительному и унизительному завершению американской эры", - резюмирует Washington Post.



Издание пишет, что такой исход ошеломил высших должностных лиц США, которые надеялись, что правительство продержится еще несколько месяцев. Как минимум полгода - такую оценку дали американские разведслужбы накануне. Как видим, самая финансируемая в мире разведка потерпела здесь жестокий провал.

В том же спокойном настроении находилось и афганское руководство.

В субботу, накануне падения Кабула, президент Гани не предлагал никаких срочных мер по эвакуации или обеспечению безопасности высокопоставленных сотрудников. Приняв одного советника в садах дворца и говоря в свойственных ему мягких тонах, он обсуждал меры по укреплению экономики страны. Предполагалось, что позже вечером он обратится к нации. Но он так и не выступил.

Накануне падения Кабула все поехали в отпуска

Газета предполагает, что спокойствие Гани было вызвано теми же настроениями среди американских чиновников. "Их собственные действия не давали повода для немедленной тревоги, чиновники поддались привычному ритму Вашингтона в августе", - предполагают авторы статьи.

В пятницу днем, накануне падения Кабула, Белый дом начал пустеть, поскольку многие высокопоставленные сотрудники готовились уйти в свой первый отпуск за время президентства Байдена.

Но к субботе пал Мазари-Шариф, и в Штатах начали шевелиться. По крайней мере - по поводу безопасности собственных чиновников.

В тот день министр обороны Ллойд Остин в ходе телефонной конференции с Байденом и его помощниками по безопасности призвал немедленно перевести весь персонал посольства США в аэропорт Кабула, пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с деталями этого совещания.

В посольстве начали в спешном порядке уничтожать секретные документы и оборудование. Внутренняя служебная записка, полученная The Washington Post, призывала уничтожить "американские флаги или предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях".

В субботу вечером по кабульскому времени Гани и госсекретарь Блинкен разговаривали по телефону. Надеясь предотвратить столкновения в столице, Блинкен попросил Гани поддержать соглашение с Талибаном, заключенное при посредничестве США: по нему боевики останутся за пределами Кабула, если афганский лидер уйдет в отставку, а власть возьмет временное правительство.

В ночь на воскресенье пал Джелалабад, и столица осталась в изоляции. Тем не менее, в президентском дворце царила странная атмосфера. Состоялись обычные встречи. Даже когда чиновники начинали паниковать, личный секретарь президента говорил, что будет соблюдаться сделка с талибами.

"Было дано много заверений. Американские и британские войска все еще были там. Мы жили обычной жизнью", - сказала 28-летняя Маржан Матин, которая работала старшим менеджером по коммуникациям во дворце президента.

В то утро она ехала на работу поздно утром, ее везли по центру Кабула в бронированном автомобиле, когда она начала понимать: что-то не так.

Сначала женщина увидела студентов университета, спешащих домой пораньше с рюкзаками, затем закрывающиеся магазины и людей, бегущих в панике. На главных входах в город уже появлялись бойцы Талибана.

"Бежал в сандалиях и пальто". Как убегал Гани

Тогда ближайшие советники Гани рекомендовали ему бежать. "Это будет либо ваша дворцовая охрана, либо талибы, - сказал президенту один из советников. - Но если вы останетесь, вас убьют".

Это было реалистичной перспективой. В 1996 году, когда победившие бойцы Талибана обнаружили бывшего президента Наджибуллу, его расчленили его и повесили тело на светофоре.

Гани засобирался так быстро, что даже не заехал домой за вещами, пишет издание. "Обув пластиковые сандалии и тонкое пальто, президент вместе с первой леди и горсткой высокопоставленных помощников вылетел с территории дворца на военных вертолетах.

Один из дворцовых чиновников, бежавший с президентом, сказал, что не знал, куда они летят, пока не увидел за окном Гиндукуш - колоссальный горный хребет к северу от Кабула.

В конце концов, группа приземлилась в Узбекистане. Оттуда они сели на небольшой самолет, направлявшийся в Объединенные Арабские Эмираты. Помощники Гани, не участвовавшие в поспешной эвакуации, вернулись с обеда и обнаружили, что президент исчез, а его кабинет пуст", - рассказывает газета хронику бегства президента.

Не зная об отъезде Гани, некоторые афганские чиновники продолжали обращаться за помощью во дворец. Но в какой-то момент после полудня секретарь главы государства перестал отвечать на сообщения.

Оставленные чиновники поняли намек и сами помчались в аэропорт, надеясь попасть на коммерческие рейсы, вылетающие вечером. По итогу несколько человек, включая спикера парламента, были вывезены в Пакистан. Министр обороны сел на военный рейс в ОАЭ. Второй вице-президент и глава афганской разведки также смогли уехать.

Хроника краха

Американцы ожидали, что Гани останется для передачи власти временному правительству - как и было предусмотрено соглашением с талибами. Но эта схема рухнула после бегства президента. В городе воцарился хаос. И талибы заявили, что войдут в город, чтобы установить порядок.

То есть побег президента стал ключевой причиной столь быстрого падения Кабула. И это показательно с тех позиций, насколько президент Гани доверял американцам и их соглашению с талибами.

Нечто подобное произошло, кстати, с президентом Украины Януковичем, который бежал из Киева, понимая, что данные накануне западные гарантии от расправы майдановцев его вряд ли спасут.

И здесь вопросы даже не к трусости украинского или афганского президентов. А к тому, чему на самом деле стоят обещания западных союзников.

Но вернемся к хронике падения Кабула. Американцы спешно связались с талибами и поговорили с их лидером муллой Барадаром.

"У нас есть проблема. И есть два варианта ее решения: Вы (американские военные - Ред.) берете на себя ответственность за обеспечение безопасности Кабула или вы должны позволить нам сделать это", - сказал Барадар, по данным газеты. Как мы уже знаем, столицу, за исключением аэропорта, сдали "Талибану".

Когда Хаккани, командир талибов, привел свои силы к воротам города, он был удивлен тем, что обнаружил.

"Мы не увидели ни одного солдата или полицейского", - сказал он. Через час он и его люди уже были в центре города. К позднему вечеру они добрались и до дворца.

Коррупция - мать порядка

Свое осмысление афганского фиаско предложил журнал The Economist. Издание пишет, что США взяли на вооружение ошибочную стратегию поддержки коррумпированных государств-клиентов.

"Как только Америка объявила, что не будет спасать свое государство-клиент, система быстро развалилась", - констатирует "Экономист". Первопричиной журналисты видят коррупцию, которая разъедает поддерживаемые американцами режимы.

"На бумаге армия насчитывала сотни тысяч хорошо оснащенных бойцов. На деле же немногим лояльным командирам приходилось покупать боеприпасы у продажных снабженцев и платить наличными за артиллерийскую поддержку. Солдатам не платили зарплату, поскольку чиновники разворовывали военные бюджеты", - рисует масштабы воровства издание.

Государство было по сути потемкинской деревней, построенной в угоду американским спонсорам. Когда они ушли, оно рухнуло, резюмирует "Экономист".

И Афганистан, и ранее Вьетнам "пали, потому что их погубила коррупция - древняя болезнь управления, которой подвержены американские проекты государственного строительства". В этом ряду предлагается также вспомнить Ирак, Косово, Боснию и Гаити.

В Афганистане американцы довели до того, что "афганцы вскоре пришли в ярость от коррупции в правительстве и стали более доброжелательно относиться к талибам".

В США о проблеме коррупции в стране много рассуждали. И даже создали аналог украинского НАБУ в Афганистане. Однако оно в основном преследовало политических оппонентов, а не занималось прямым своим делом.

Точно так же, как и в Украине, где аналогичные органы за годы своей работы не посадили ни одного серьезного чиновника или депутата.

Столь спокойное отношение к воровству в государствах-клиентах журнал объясняет выкладками некоторых провластных аналитиков, которые предлагали считать коррумпированную систему как некую особенность управления в архаичных государствах, а не абсолютное зло.

К тому же, пишет "Экономист", власти США теперь берут на вооружение другой метод управления такими режимами: экономное финансирование. По нему, помощь должна быть сосредоточенной на достижениях, а не на размерах грантов.

Проще говоря, деньги будут давать по результатам конкретных дел, а не вкачивать миллиарды в страну "на развитие".

Собственно, именно эта стратегия на наших глазах реализуется и в Украине. И, судя по выкладкам "Экономиста", увеличения финансирования от Запада нам ожидать не стоит.