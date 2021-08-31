Переговоры с талибами по поводу формирования правительства в Афганистане по состоянию на вторник, 31 августа, завершились.

Об этоом со ссылкой на CNN-News18 сообщает "Интерфакс".

Журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что талибы завершили переговоры.

В то же время министр иностранных дел Пакистана заявил во вторник, что Афганистан сформирует правительство в течение нескольких дней.

Как сообщила Al Jazeera, представители движения "Талибан", как только последние американские солдаты вылетели из страны, захватили аэропорт Кабула и устроили "праздничную стрельбу". Как сообщает СМИ, они заявили, что Афганистан теперь является "свободным и суверенным государством", поскольку "после 20 лет оккупации войска США покинули страну".

Напомним, представитель "Талибана" Забиулла Муджахид 28 августа заявил, что в течение имена членов нового правительства страны будут оглашены. Также он сказал, что вопрос, смогут ли женщины стать членами афганского камбина, будут решать талибы.

Также мы писали о том, что 15 августа в Афганистане было создано правительство для передачи власти талибам. Главой переходной власти стал экс-министр внутренних дел страны Ахмад Джалали.

Кроме того, мы сообщали о том, что Гани, который был президентом Афганистана до прихода талибов, бежал из страны. Он заявил, что даже не успел сменить тапки на туфли, по его словам, его хотели убить и побег был вынужденным.