Представители министерства иностранных дел Узбекистана встретились с представителями "Талибана". В ходе встречи талибы заявили, что узбекский язык сохранит в Афганистане статус государственного, также как пушту и дари.

Об этом официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Кабулжанов, в социальных сетях распространилась информация о том, что узбекский язык искючают из школьной программы Афганистана, после того как власть в стране перешла в руки талибов. Однако представители "Талибана" опровергли эту информацию во время беседы с представителями МИД.

"Его изучению (узбекского языка - Ред.) и развитию в Афганистане, со слов официального представителя талибов, будет придаваться важное значение со стороны нового руководства страны", - написал дипломат.

Узбеки входят в топ-5 этнических групп по численности населения Афганистана, их доля предположительно около 5%.

Напомним, после того, как Вашингтон заявил о выводе американских войск из Афганистана в стране обострился конфликт между талибами и официальной властью. В результате "Талибан" захватил власть, а все остальные страны начали эвакуировать своих жителей.

При этом в аэропорту Кабула, где из-за образовавшегося хаоса погибли десятки людей, ситуация становится все сложнее - 30 августа по аэропорту был нанесен ракетный удар.