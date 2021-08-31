В Пентагоне опровергли сообщения о том, что американские военные оставили в Афганистане служебных собак в клетках.

Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, американские военные не оставляли служебных собак в международном аэропорту имени Хамида Карзая.

"В Интернете распространяются фотографии животных, находящихся под опекой Кабульской службы спасения мелких животных, а не собак, находящихся под нашей опекой", - сообщил пресс-секретарь.

Отметим, что ранее группа зоозащитников сообщила, что военные США бросили десятки служебных собак в ходе эвакуации из Афганистана.

Президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт отметил, что животные выполняли опасную, спасающую жизни работу и не заслужили такой участи. Он предложил британским властям вывезти американских собак первым же эвакуационным рейсом - иначе тех ждут пытки и смерть от рук "врагов".

Ранее "Страна" сообщала, что британский защитник животных вывез из Афганистана кошек и собак и погрустил в Твиттере об оставленных афганцах.

Также напомним, что военные США вывезли на самолете из Афганистана своих служебных собак.