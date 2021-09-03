Председатель афганской общины в Киеве Наим Мохаммад рассказал про условия жизни беженцев из захваченного талибами Афганистана в Украине. По его словам, основными проблемами для афганцев в Украине становятся недостаточное количество мест в лагерях для беженцев и обеспечение соответствующими документами.

Об этом он рассказал в интервью DW.

Как утверждает Мохаммад, беженцы "вполне довольны" приемом в аэропорту. Некоторые из афганцев рассказывают, что их встречали службы вместе СБУ, миграционная служба, МВД и даже "скорая помощь". При этом те, у кого был национальный паспорт, сразу получали украинскую визу на срок в две недели. Прибывших без соответствующих документов отправили в специальные лагеря для беженцев.

Однако, Мохаммад предполагает, что в лагерях мест на всех афганцев не хватит, а Украина в таких случаях не имеет дешевого или бесплатного жилья.

Также глава общины обратил внимание на то, что в Украине существуют определенные проблемы с выдачей соответствующих документов. На сегодня миграционная служба выдает временные справки, которые действуют три-четыре месяца. Позже их необходимо продлять, в некоторых случаях принимается решение о депортации беженцев. Как заявляет Мохаммад, афганцы не возвращаются на родину, а продолжают находиться в Украине, оспаривая справку в суде.

Наим Мохаммад уточняет, что по этим справкам афганцев не берут на работу, нет возможности получить водительские права или открыть счет в банке. Также нельзя устроить ребенка в детский сад/школу, обратиться в больницу без помощи УВКБ ООН.

Председатель общины утверждает, что на данный момент нет мер для выдачи постоянных документов беженцам. Если афганцы и находят подработку в Украине, то в случае проверки Нацполиции и миграционной службы им выписывают штраф суммой от 1700 до 5000 гривен, рассказывает Мохаммад.

Он также добавил, что раньше беженцам из Афганистана было легче получать документы.

"Сейчас все гораздо сложнее. Так, около 200 афганцев, которые давно живут в Украине, подали в 2018-2019 годах просьбу о получении гражданства Украины. До сих пор никакого ответа", - объясняет Мохаммад.

В то же время, он заявил, что с нынешнем отношением к беженцам в Украине, афганцы не могут себя реализовать в этой стране.

"Если государство хочет принять даже две тысячи беженцев, то тут уже живет примерно такое количество беженцев без документов. Я считаю, что когда у человека трехмесячная справка, это означает, что у нее нет документов. С этой справкой человек не может себя никак реализовать в Украине. Поэтому мои земляки просят, что если Украина не намерена нам здесь оказать реальное убежище, то пусть лучше отправляет в третью страну", - говорит Мохаммад.

Напомним, в конце августа Украина согласилась принять афганских беженцев. В Министерстве внутренних дел ожидают, что в ближайшее время на территорию страны попадут более пяти тысяч беженцев. В ведомстве предложили разместить афганских беженцев в закрытых тюрьмах.

Ранее мы писали о том, что ни одна из стран Евросоюза не согласилась принимать афганских беженцев.